פרץ את הגדר והתנגש במטוס: תקרית חריגה בשדה התעופה

מרדף משטרתי בניו המפשייר הסתיים בתקרית חריגה במיוחד, לאחר שנער בן 17 פרץ עם מכוניתו לשטח נמל התעופה הבינלאומי פורטסמות', פגע בטרקטור ובמטוס חונה ונעצר בחשד שנהג בשכרות.

לפי משטרת מדינת ניו המפשייר, האירוע התרחש במוצאי שבת, מעט לאחר השעה 20:00, כאשר שוטר ניסה לעצור מכונית פורד מוסטנג שחורה משנת 2008, שהייתה קשורה לפי החשד לעבירות שדווחו באזורים סמוכים. הנהג, וויאט סילי בן ה-17 מהעיר רוצ'סטר, נמלט מהמקום.

"המוסטנג, שנסעה באותה עת ללא אורות, פרצה דרך הגדר ההיקפית של נמל התעופה הסמוך ונסעה ברחבת חניית המטוסים", מסרה המשטרה. במהלך הנסיעה בשטח נמל התעופה פגעה המכונית בטרקטור ולאחר מכן במטוס קטן, ריק ונייח, לפני שנעצרה.

סילי נעצר והועבר לבית חולים לבדיקה, כאשר לדברי הרשויות נמצא כי היה שיכור. איש מלבדו לא נפגע. נגד הנער הוגשו אישומים הכוללים נהיגה בשכרות, נהיגה בשכרות בנסיבות מחמירות, אי ציות לשוטר ונהיגה פזיזה. הוא צפוי להתייצב בבית המשפט ב-9 בספטמבר.