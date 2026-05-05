ממשל טראמפ פתח בערוץ תקשורת חשאי מול איראן ועדכן אותה מראש על המבצע הצבאי המתוכנן במצר הורמוז, כך לפי דיווח של הכתב ברק רביד.

בכיר אמריקני חשף כי המסר הועבר ביום ראשון האחרון, וכלל עדכון מפורט על "פרויקט חופש" לצד אזהרה לטהראן שלא להתערב במהלך האמריקני.

המהלך החריג מצביע על ניסיון ממוקד של הבית הלבן לצמצם את סכנת ההסלמה באזור, תוך יצירת הפרדה בין המהלכים הצבאיים למגעים הדיפלומטיים. התיאום החשאי בוצע במקביל להצהרותיו הפומביות של הנשיא טראמפ ברשתות החברתיות, במטרה להבהיר לאיראנים את כוונות הממשל בזמן אמת.

שר ההגנה, פיט הגסת', אישר את קיומם של המגעים וציין כי ארה"ב "מעבירה מסרים הן בפומבי והן בערוצים שקטים לאיראן כדי לאפשר למבצע ההגנתי הזה להתקיים". לדבריו, מדובר במהלך שנועד ליצור תנאים להסכם עתידי, תוך דרישה מהנהגת איראן לרסן את משמרות המהפכה.

אולם, למרות האזהרה והתיאום המוקדם, טהראן בחרה להגיב בכוח. במהלך היום הראשון למבצע ביצעו האיראנים שורת תקיפות נגד ספינות של חיל הים האמריקני וכלי שיט מסחריים. בממשל ובמערכת הביטחון בישראל מעריכים כעת כי אם הקיפאון הדיפלומטי יימשך, הנשיא טראמפ עשוי להורות על חידוש הלחימה כבר במהלך השבוע הקרוב.

בפנטגון מנסים בשלב זה להכיל את האירוע, והגנרל דן קיין הגדיר את הפעולות האיראניות ככאלו שנותרו "מתחת לסף של חידוש פעולות לחימה רחבות היקף". עם זאת, הצבא האמריקני נותר בכוננות גבוהה למקרה שתתקבל פקודה ישירה לחידוש המלחמה.