​נוסע אמריקני אובחן כחיובי לנגיף ההנטה-וירוס ונוסע צרפתי פיתח תסמינים של המחלה, בזמן שפונו מאוניית התענוגות שעגנה באיים הקנריים, כך לפי דיווחים בתקשורת הבינלאומית.

הפינוי החל אתמול (ראשון) באמצעות מטוסים צבאיים וממשלתיים, לאחר שהספינה הושמה בהסגר בשל התפרצות הנגיף הקטלני.

​גורמי בריאות בארצות הברית מסרו כי הנוסע האמריקני, אחד מתוך 17 אזרחים שפונו מהאונייה, אובחן כחיובי אך אינו סובל מתסמינים בשלב זה. במקביל, ראש ממשלת צרפת, סבסטיאן לקורנו, הודיע כי אחד מחמשת הנוסעים הצרפתים החל לגלות תסמינים במהלך הטיסה. כלל הנוסעים הצרפתים הועברו לבידוד מחמיר.

​מתחילת ההתפרצות הנוכחית על סיפון האונייה מתו שלושה בני אדם, וחמישה נוסעים נוספים שעזבו את כלי השיט בשלב מוקדם יותר נמצאו נגועים בנגיף. זאת בניגוד להערכות המוקדמות של משרד הבריאות הספרדי וארגון הבריאות העולמי, לפיהן איש מבין 140 הנוסעים שהיו על הסיפון לא הראה סימני מחלה.

​הנוסעים האמריקנים צפויים להגיע היום לאומהה, נברסקה, שם יועברו למתקן בידוד פדרלי הממוקם באוניברסיטת נברסקה. הצוותים הרפואיים יבחנו במקום האם הנוסעים באו במגע קרוב עם חולים ומהי רמת הסיכון להמשך הפצת הנגיף.

​מנכ"ל ארגון הבריאות העולמי, טדרוס אדהנום גברייסוס, ביקש להרגיע את הציבור והבהיר כי "חזרנו על אותה תשובה פעמים רבות. זה לא קורונה נוספת. הסיכון לציבור נמוך. לכן הם לא צריכים לפחד, והם לא צריכים להיכנס לפאניקה". לדבריו, הסיכון להתפשטות רחבה בקרב האוכלוסייה הכללית נותר נמוך מאוד.

למרות מסרי ההרגעה של גורמי הרפואה, העובדה שנוסעים רבים כל כך התבררו כחיוביים מסמנת ככל הנראה כי מדובר במחלה מדבקת יותר ממה שסברו בתחילה, מה שהספיק כדי לעורר בהלה כלל עולמית מפני התפרצות של "קורונה" חדשה.