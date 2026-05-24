סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה כי מצר הורמוז יישאר תחת ניהול ושלטון בלעדי של הרפובליקה האיסלאמית, הכולל את קביעת המסלול, הזמן, אופן המעבר והנפקת ההרשאות, כך לפי דיווח ב'12'.

לפי הדיווח, טענותיו של דונלד טראמפ בעניין זה אינן תואמות את המציאות.

עוד נטען בפארס כי טיוטת ההסכם אינה כוללת התחייבויות גרעיניות, וכי איראן לא נדרשת לוותר על מלאי, להסיר ציוד או לסגור מתקנים. בנוסף, הסוכנות דיווחה על הסכמה לשחרור כספים מוקפאים והסרה זמנית של הסנקציות על נפט, גז ופטרוכימיה.

​סוכנות הידיעות תסנים דיווחה מנגד כי ההסכם האפשרי מאפשר בלבד את חזרת מספר הספינות העוברות במצר לרמה שלפני המלחמה בתוך 30 יום, ומציבה תנאי לפיו המצור הימי האמריקני חייב להיות מוסר לחלוטין בתקופה זו.

בתסנים הבהירו כי כל הבנה מותנית בשחרור חלק מהנכסים המוקפאים כבר בתחילת התהליך, נכסים שמוקפים מזה שנים רבות, הרבה לפני המלחמה.

הסוכנות הכחישה את הדיווחים על השהיית פעילות גרעינית למשך 20 שנה והגדירה אותם שקריים, תוך הדגשה כי נושא הגרעין נדחה לשלב שלאחר סיום המלחמה האפשרית.

​לצד הדיווחים על המשא ומתן, בתסנים הדגישו כי הכוחות המזוינים של איראן נמצאים במוכנות מלאה לכל מעשה זדוני מצד ארצות הברית וישראל, ללא קשר לתוצאות המגעים המדיניים.

מקור צבאי איראני אף איים ישירות ואמר כי "אם האמריקנים יטעו שוב בחישוביהם ויפנו לפשע ופעולה נגד איראן, הם ייתקלו ב'גרסה השלישית של המאבק של איראן' שתהיה שונה משתי המלחמות הקודמות, הן באסטרטגיה ובטקטיקה והן במטרות ובציוד".

​במקביל לפרסומים המקומיים, מקור איראני בכיר התייחס לסוגיה בשיחה עם רשת רויטרס והבהיר באופן חד-משמעי את עמדת המשטר בנושא האורניום.

המקור הבכיר הצטרף לטענות ואמר כי "לא הסכמנו למסירת מאגר האורניום המועשר שלנו", כחלק מהצגת הקו הנוקשה של טהראן שלפיו סוגיית הגרעין אינה מהווה חלק מההבנות המסתמנות בשלב זה.

מדיווחים נוספים באיראן עולה כי איראן אינה מתכוונת אף להתחייב שלא ליצור פצצת אטום בעתיד, או לשאוף לנשק גרעיני, בניגוד לדיווח ב'אקסיוס'.