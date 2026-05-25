לטראמפ נמאס: כך הוא מנסה להילחם בתופעה ההזויה

ממשל טראמפ מנסה להקים מאגר אזרחים ללא מרשם אוכלוסין מרכזי לצורך מניעת זיוף בבחירות והצבעת תושבים שאינם אזרחי ארה"ב.

מזה שנים שהמפלגה הרפובליקנית קובלת על המציאות הסוריאליסטית במסגרתה תושבים בלתי חוקיים מצביעים בבחירות לנשיאות ללא כל בדיקת רקע.

עם זאת, היוזמה ליצירת רשימות הצבעה מדינתיות נתקלת בקשיים משפטיים חמורים, בעוד משרד המשפטים האמריקאי מודה כי הנתונים אינם אמינים.

למרבה האבסורד, בארה"ב לא קיים מרשם אזרחות מרכזי או תעודת זהות לאומית המעידה על אזרחות, מציאות היוצרת אבסורד מובנה בניסיונות הפיקוח על הבחירות. רק כ-54 אחוזים מהאזרחים מחזיקים בדרכון, תעודות הביטוח הלאומי מונפקות גם לתושבים זרים, ואין כל אינדקס מרכזי לרישומי התאזרחות.

ספורט למשוגעים: האיש שהחליט שחוקי הכבידה הם רק המלצה דני שפיץ | 10:31

על רקע ואקום זה, הנשיא דונלד טראמפ חתם במרץ על צו מנהלי המורה למשרד לביטחון המולדת לגבש רשימות אזרחים על בסיס מאגרים פדרליים מפוצלים. המטרה המוצהרת היא למנוע הצבעת לא-אזרחים, תופעה שהממשל עצמו לא הצליח להוכיח כי היא קיימת בהיקף נרחב.

"אני חושב שזה יעזור מאוד עם הבחירות", אמר טראמפ טרם חתימת הצו, שמזמין את המדינות להצליב נתונים גם מול רשימות שירות הדואר. עם זאת, בעת דיון בבית המשפט הפדרלי בוושינגטון, הודו נציגי משרד המשפטים כי הרשימות הללו יהיו בלתי מדויקות בעליל.

מדינות בהובלת המפלגה הדמוקרטית וארגוני זכויות אזרח עתרו נגד המהלך, בטענה שהוא מפר את חוק הפרטיות מ-1974 האוסר שיתוף מידע בין סוכנויות. במהלך הדיונים המשפטיים, הודה עורך דין מטעם הממשל כי "שום רשימה אף פעם לא תהיה מושלמת".

מומחים מזהירים כי השימוש במאגרי מידע לקויים עלול לשלוח יד בזכויותיהם של אזרחים חוקיים שיגרעו מרשימות הבוחרים.