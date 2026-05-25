כיכר השבת
מאגר אזרחים

לטראמפ נמאס: כך הוא מנסה להילחם בתופעה ההזויה

ממשל טראמפ מנסה להקים מאגר אזרחים ללא מרשם אוכלוסין מרכזי לצורך מניעת זיוף בבחירות והצבעת תושבים שאינם אזרחי ארה"ב | מזה שנים שהמפלגה הרפובליקנית קובלת על המציאות הסוריאליסטית במסגרתה תושבים בלתי חוקיים מצביעים בבחירות לנשיאות ללא כל בדיקת רקע, כעת טראמפ מנסה לתקן (בעולם) 

הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

ממשל מנסה להקים מאגר אזרחים ללא מרשם אוכלוסין מרכזי לצורך מניעת זיוף בבחירות והצבעת תושבים שאינם אזרחי ארה"ב.

מזה שנים שהמפלגה הרפובליקנית קובלת על המציאות הסוריאליסטית במסגרתה תושבים בלתי חוקיים מצביעים בבחירות לנשיאות ללא כל בדיקת רקע.

עם זאת, היוזמה ליצירת רשימות הצבעה מדינתיות נתקלת בקשיים משפטיים חמורים, בעוד משרד המשפטים האמריקאי מודה כי הנתונים אינם אמינים.

למרבה האבסורד, בארה"ב לא קיים מרשם אזרחות מרכזי או תעודת זהות לאומית המעידה על אזרחות, מציאות היוצרת אבסורד מובנה בניסיונות הפיקוח על הבחירות. רק כ-54 אחוזים מהאזרחים מחזיקים בדרכון, תעודות הביטוח הלאומי מונפקות גם לתושבים זרים, ואין כל אינדקס מרכזי לרישומי התאזרחות.

על רקע ואקום זה, הנשיא דונלד טראמפ חתם במרץ על צו מנהלי המורה למשרד לביטחון המולדת לגבש רשימות אזרחים על בסיס מאגרים פדרליים מפוצלים. המטרה המוצהרת היא למנוע הצבעת לא-אזרחים, תופעה שהממשל עצמו לא הצליח להוכיח כי היא קיימת בהיקף נרחב.

"אני חושב שזה יעזור מאוד עם הבחירות", אמר טראמפ טרם חתימת הצו, שמזמין את המדינות להצליב נתונים גם מול רשימות שירות הדואר. עם זאת, בעת דיון בבית המשפט הפדרלי בוושינגטון, הודו נציגי משרד המשפטים כי הרשימות הללו יהיו בלתי מדויקות בעליל.

מדינות בהובלת המפלגה הדמוקרטית וארגוני זכויות אזרח עתרו נגד המהלך, בטענה שהוא מפר את חוק הפרטיות מ-1974 האוסר שיתוף מידע בין סוכנויות. במהלך הדיונים המשפטיים, הודה עורך דין מטעם הממשל כי "שום רשימה אף פעם לא תהיה מושלמת".

מומחים מזהירים כי השימוש במאגרי מידע לקויים עלול לשלוח יד בזכויותיהם של אזרחים חוקיים שיגרעו מרשימות הבוחרים.

דונלד טראמפהבחירות לנשיאותהצבעה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר