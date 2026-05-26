האיראנים מתרגשים: אחרי 88 ימים - האינטרנט סוף סוף חזר 

הממשל באיראן החל להשיב בהדרגה את הגישה לאינטרנט לעשרות מיליוני אזרחים, לאחר שהיה מנותק במשך 88 ימים בעקבות תקיפות צבאיות, כך לפי דיווחים בתקשורת הבינלאומית. הניתוק הממושך, שהחל בסוף חודש פברואר, פגע קשות בכלכלה המקומית וגרם לסגירת חברות טכנולוגיה רבות במדינה.

איראן החלה לבטל את השבתת האינטרנט הממושכת שנכפתה על עשרות מיליוני אזרחים במדינה מאז 28 בפברואר, המועד שבו פתחו ארצות הברית וישראל בתקיפות צבאיות בשטחה. קבוצת ניטור האינטרנט נטבלוקס מסרה כי הנתונים מציגים שחזור חלקי של קישוריות הרשת לאחר 88 ימים. לפי הקבוצה, מדובר בסגירת האינטרנט הארוכה ביותר בהיסטוריה המודרנית.

בכיר איראני אישר מוקדם יותר את הפרטים, ואזרחים במדינה דיווחו ברשתות החברתיות ובהודעות לעיתון ניו יורק טיימס כי הצליחו להתחבר מחדש לרשת העולמית לאחר נתק של יותר מ-12 שבועות. סגן נשיא איראן הראשון, מוחמד רזא עארף, כתב ברשתות החברתיות כי "בהתאם למשימתו של הנשיא הנכבד ובהגשמת הבטחת הממשלה, ננקט הצעד הראשון לקראת גישה חופשית ומוסדרת למרחב הקיברנטי".

הממשלה בטהראן סגרה את האינטרנט בניסיון לחסום ערוצי תקשורת ולסייע למשטר לשמור על שליטה באוכלוסייה במהלך תקופת הלחימה. מומחה אבטחת הסייבר מארגון הזכויות הדיגיטליות מיאן, אמיר ראשידי, ציין ברשתות החברתיות כי נראה שתעבורת הרשת הנוכחית מגיעה הן מקווים נייחים והן מרשתות סלולריות.

בהודעה נפרדת מסר ראשידי כי "מה שאנחנו רואים עכשיו הוא עלייה בתנועה מאיראן". הוא הוסיף כי "חלק מהספקים חזרו לפעולה, אך עדיין מוקדם מדי לומר בדיוק מה יקרה". המומחה הבהיר כי בסגר אינטרנט קודם שהוטל בינואר בזמן מחאות המוניות, הקישוריות שוחזרה בסופו של דבר רק למחצית מהרמות הרגילות שהיו ערב המשבר.

השבתת המערכות העמיקה את המשבר הכלכלי באיראן, אשר נפגעה ממילא מהעימות הצבאי. מגזר הטכנולוגיה האיראני ספג נזקים כבדים, וחברות רבות נאלצו להפסיק את פעילותן ולפטר עובדים. כמו כן, אזרחים איראנים המסתמכים על האינטרנט לצורך מכירה ופרסום של סחורות נותרו ללא יכולת לייצר הכנסה במשך חודשים ארוכים.

המהלך מתבצע ברקע שיחות המשא ומתן המתקדמות עם ארה"ב, והשקט היחסי שנשמר בצד האמריקני מאז התקיפות כנגד מטרות צבאיות הלילה.