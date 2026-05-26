כוחות ביטחון של ג'ולאני בסוריה איתרו והחרימו שרידים מתוכנית הנשק הכימי של נשיא סוריה לשעבר, בשאר אסד, כך הודיע היום (שלישי) גורם סורי רשמי. המבצע הרחב כלל תפיסת עשרות אמצעי לחימה ומעצר של דמויות מפתח במערך הצבאי של המשטר הקודם. לפי הדיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, הארסנל הכימי נחשף במסגרת מאמץ להעמיד לדין את בכירי המשטר הקודם.

במהלך הפעילות נמצאו יותר מ-70 רקטות ופצצות אוויריות שהיו מיועדות להיות בשימוש כחלק מנשק כימי. אמצעי הלחימה שנתפסו קשורים ישירות לתוכנית הנשק הכימי שפעלה תחת הנהגתו של אסד. הגורם הרשמי לא מסר פרטים מדוייקים על מיקומי האיתור הגיאוגרפיים או על אופן תפיסת האמצעים בשטח.

במסגרת החקירה, שנמשכת כעת סביב המעורבים בתוכנית, נעצרו 18 חשודים בחשד למעורבות בתוכנית הנשק הכימי. לפי ההודעה הרשמית, בין העצורים נמצאים מנהיגים צבאיים בכירים מתקופת שלטונו של אסד החשודים בקשר ישיר להפעלת התוכנית. חלק מהעצורים החזיקו בדרגות בכירות במערכת הצבאית של המשטר הקודם, וזהותם טרם הותרה לפרסום.

גורם רשמי מסר כי "מדובר בשרידים מתוכנית הנשק הכימי של הנשיא לשעבר אסד". הממצאים בשטח כוללים עשרות רבות של רקטות ופצצות מהאוויר, והרשויות ממשיכות בפעולות החקירה באופן נרחב.