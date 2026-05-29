ארצות הברית ואיראן מתקרבות לניסוח טיוטת הסכם זמני, הממתין לאישורו של הנשיא דונלד טראמפ, שנועד לסלול את הדרך למשא ומתן ממושך על סיום המלחמה.

מוקדם יותר דווח ב'אקסיוס' כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נוטה לאשר את העסקה, נכון ליום חמישי אחר הצהריים.

מסתמן כי אם לא יתרחש שינוי של הרגע האחרון, ארה"ב תחתום על העסקה עם איראן, שמסתמנת כגרועה מאוד עבור ישראל.

לפי ה'ניו יורק טיימס', ​מזכר ההבנות החדש כולל התייחסות מפתיעה לקרן השקעות בינלאומית וסיוע לאיראן בסך 300 מיליארד דולר, אשר תמומש במקרה של חתימה על הסכם סופי.

הסכום המדובר והבלתי נתפס מקביל לסכום אותו דרשו האיראנים במסגרת מתווה פיצויים על ההפצצות במבצע "זעם אדיר".

הבכירים האיראנים מגדירים את המהלך בתור "תוכנית שיקום" לנזקי הפצצות, בעוד המתווכים מציינים כי מדובר ביוזמה המבוססת על הצעות של שליחי הנשיא, בהם ג'ארד קושנר. במסגרת זו, טהרן אף הציעה לאפשר לחברות אנרגיה אמריקניות להשקיע בשטחה.

​סוגיית השיט במצר הורמוז מהווה נקודת מחלוקת מרכזית, כאשר שני הצדדים מסכימים על פתיחת הנתיב אך חלוקים על לוחות הזמנים והתנאים.

בוושינגטון דורשים פתיחה מיידית והסרה הדרגתית של המצור הימי האמריקני בהתאם לקצב פינוי המוקשים, בעוד שאיראן תובעת את הסרת המצור בתוך חודש ומבקשת לגבות דמי שירות עתידיים מהספינות העוברות בנתיב. בתקשורת האיראנית דווח כי הטיוטה כוללת מתן זכות לטהרן לגבות עמלות על מעבר ספינות.

​עוד עולה מההסכם כי סוגיית הגרעין האיראני תידחה לשלב השני של השיחות, שבו ידונו הצדדים בגורל האורניום המועשר שבידי טהרן. הטיוטה הנוכחית קובעת כי איראן תשהה את תוכנית הגרעין שלה בתמורה להתחייבות אמריקנית שלא להחמיר את הסנקציות הקיימות במהלך התנהלות הדיונים.

​המתווה המסתמן מתייחס גם להפסקת פעולות האיבה למשך תקופת המשא ומתן, לרבות השבתת הלחימה בלבנון.

כמו כן, נשקלת שחרור מדורג של נכסים איראניים מוקפאים בחו"ל בשווי מיליארדי דולרים, כאשר ממשל טראמפ פועל לבצע את העברות הכספים דרך מדינות תיווך דוגמת קטאר כדי למנוע תשלום מזומן ישיר.

מדיווחים נוספים עולה כי ארה"ב הסכימה לשחרר סכום עתק של 12 מיליארד דולרים כבר בחתימה על החוזה המקדים בימים הקרובים, בעוד איראן דורשת 12 מיליארד נוספים.