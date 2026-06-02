כיכר השבת
הורים - שימרו על ילדיכם

בשכונה החרדית באשדוד: בן שנתיים נפל ממגלשה בגובה 3 מטרים

בן שנתיים וחצי נפל ממגלשה בגובה שלושה מטרים בקריה החרדית בעיר אשדוד | חובשי איחוד הצלה שהוזעקו למקום פינו את הילד במצב בינוני לבית החולים (חדשות) 

זירת האירוע (צילום: איחוד הצלה)

בן שנתיים וחצי נפל היום (שלישי) ממגלשה בגובה שלושה מטרים בשכונה החרדית בעיר אשדוד, כך נמסר מ'איחוד הצלה'.

לפי הדיווח, הילד טיפס לגובה הרב ומסיבה שאינה ברורה נפל לקרקע. חובשים שהגיעו למקום פינו את הפעוט לבית החולים כשהוא במצב בינוני.

מאיחוד הצלה נמסר: "צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי לילד בן שנתיים וחצי שנפל מגובה בפארק שעשועים ברחוב שדרות עוזיהו באשדוד".

דניאל בוקובזה ראש סניף, יהודה פורסט ויוסף בנימין חובשים באיחוד הצלה סיפרו על האירוע: "נמסר לנו כי הילד נפל מגובה של כ-3 מטרים ממגלשה בפארק, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני והוא פונה לבית חולים להמשך טיפול כשהוא במצב בינוני".

האירוע התרחש כאמור בקריה החרדית ברובע ג' בעיר.

איחוד הצלהנפילה מגובה

