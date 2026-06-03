תושבי שוויץ נוטים לדחות את התוכנית המבקשת להגביל את אוכלוסיית המדינה לעשרה מיליון בני אדם. משאל העם הרשמי בנושא עתיד להתקיים ב-14 ביוני, והוא מעורר עניין רב בעולם בעקבות ההשלכות הכלכליות והמדיניות הנרחבות של ההחלטה על אירופה כולה.

היוזמה השנויה במחלוקת, אשר הוגשה על ידי מפלגת העם השוויצרית הימנית, קובעת כי האוכלוסייה הבוגרת והקבועה במדינה לא תורשה לחצות את רף עשרת המיליונים לפני שנת 2050. לשם כך, ההצעה דורשת לבטל לחלוטין את הסכם התנועה החופשית של המדינה עם האיחוד האירופי, צעד המהווה שינוי דרמטי במדיניות ההגירה.

התמיכה בתוכנית צמחה על רקע הזינוק החד במספר התושבים בשוויץ, אשר טיפס מ-7.3 מיליון בני אדם בשנת 2002 ל-9.1 מיליון בני אדם בשנה שעברה. התומכים ביוזמה מזהירים כי זרם המהגרים יוצר עומס כבד שחונק את התשתיות הציבוריות, ובמיוחד את שוק הדיור, מערכות התחבורה, בתי הספר ובתי החולים במדינה.

על פי נתוני הסקר העדכני שבוצע על ידי מכון ג'י-אף-אס ברן עבור גוף השידור הציבורי אס-אר-ג'י, 52% מהמשיבים מתנגדים כעת למהלך, בעוד 45% תומכים בו והשאר נותרו ללא הכרעה. הנתונים הללו משקפים שינוי מגמה משמעותי, לאחר שבסקר קודם שנערך בשלהי חודש אפריל נרשם שוויון מוחלט של 47% בין שני המחנות.

ממשלת שוויץ מתייצבת באופן נחרץ נגד היוזמה ומזהירה מפני פגיעה קשה בבריתות הבינלאומיות של המדינה. גורמים רשמיים הבהירו כי הטלת מגבלות חוקיות על ההגירה תביא לקרע עמוק עם האיחוד האירופי, המהווה את שותף הסחר המרכזי של שוויץ, ותמנע מהמשק המקומי גישה חיונית לעובדים זרים מיומנים.

בינתיים, שוויץ נותרה אחד המעוזות האחרונים באירופה בו תנועת המהגרים אינה ניכרת כמו אצל שכנותיה. כאמור, נראה כי המהלך שנועד לשמר את האופי השקט והייחודי של המדינה, נידון לכישלון.