טראמפ נפגע: כך הוא הגיב לבגידה של ארבעה רפובליקנים בקונגרס

​נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיב היום (חמישי) בחריפות להחלטת בית הנבחרים להגביל את סמכויות המלחמה שלו. הנשיא הגדיר את הצעד שבוצע אתמול בתור "הצבעה חסרת משמעות", והביע תרעומת על עצם קיומו בעיתוי הנוכחי.

​המהלך בקונגרס התרחש, לפי דברי הנשיא, "ממש באמצע המשא ומתן הסופי שלי לסיים את המלחמה עם הרפובליקה האסלאמית של איראן". טראמפ תהה "מי יעשה דבר כה לא פטריוטי", והדגיש כי חברי הבית מודעים היטב למצב שבו נמצאים המגעים המדיניים.

​ההצבעה עברה הודות לתמיכה משולבת של "ארבעה רפובליקנים גרועים וכל הדמוקרטים". הנשיא תקף באופן ממוקד את חברי מפלגתו שהצביעו נגדו, טען כי מדובר בסיפור אחר לגמרי וכי הם "רודפי במה" אשר "צריכים להתבייש בעצמם".

​בנוגע ליריביו מהמפלגה היריבה, טען הנשיא כי "הדמוקרטים מונעים מתסמונת הפרעת טראמפ". הוא הוסיף כי חברי האופוזיציה "יעדיפו שהמדינה שלנו תיכשל מאשר לתת לי עוד ניצחון, אחד מתוך רבים", וחתם את דבריו בקריאת "מאגה" ובחתימתו כנשיא.