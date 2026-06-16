צבא ארצות הברית מנהל בשבועות האחרונים מבצע חשאי ורחב היקף להעברת נפט במפרץ הפרסי, אשר נחשף בעקבות הפלת מסוק אפאצ'י אמריקני על ידי איראן ב-9 ביוני, כך לפי דיווח ב'רויטרס'.

ארבעה מקורות, בהם בכיר אמריקני לשעבר, אישרו כי המסוק שהופל והוביל לתקיפות תגובה אמריקניות היה מעורב במשימה זו. ביום ההפלה זוהו שישה זוגות של מכליות נפט כשהן עוגנות בצמוד זו לזו מול נמל סוהאר בעומאן.

המבצע, שהחל בתחילת חודש מאי, נועד לעקוף את המצור המעשי שהטילה איראן על מצר הורמוז בעקבות המלחמה. הצבא האמריקני השתמש ברחפנים, כטב"מים ימיים ומסוקים כדי להנחות שיירות של מכליות נפט אל נקודות המפגש. מדובר בטקטיקה של העברת דלק מספינה לספינה, המועתקת ישירות משיטות הפעולה שבהן השתמשה איראן עצמה במשך שנים כדי להתחמק מהסנקציות הבינלאומיות שהוטלו עליה.

מנתוני ספנות ותצלומי לוויין עולה כי לפחות 92 ספינות לקחו חלק במבצע בשני מיקומים מרכזיים: מול חופי פוג'יירה באיחוד האמירויות ומול עומאן. המכליות נדרשות לכבות את משדרי המיקום שלהן, לעמעם אורות ולשמור על מרחק של כ-3,000 עד 4,000 מטרים זו מזו בעת היציאה. משרד הצי האמריקני בבחריין מנהל את הליכי האישור והבדיקה הביטחונית של החברות המשתתפות.

גורם רשמי במערכת הביטחון האמריקנית הכחיש בתגובה כי כוחות פיקוד המרכז משתתפים במבצע העברת נפט מול החופים. הבית הלבן הפנה את השאלות לפיקוד המרכז, ואילו הממשל האיראני בחר שלא להגיב לפרסום.

על פי ההערכות, כ-90 מיליון חביות נפט גולמי ומוצרי דלק עברו ברשת החשאית הזו מאז תחילת הפעילות, כמות קטנה בהרבה מהיקף המסחר הרגיל שעמד ערך המלחמה על כ-20 מיליון חביות ביום.

הסיכון במבצע נותר גבוה, כאשר נמל פוג'יירה ספג תקיפות איראניות חוזרות ונשנות, ומכלית נפט נפגעה לאחרונה מקליע לא מזוהה מול חופי עומאן. נועם ריידן, עמית בכיר במכון וושינגטון, ציין כי "אתה פשוט לא יודע מתי איראן עשויה להחליט להתחיל להשתמש בכטב"מים או אפילו בסירות תותחים כדי למנוע אפילו מהספינות האלה לעבור במצר". ריידן הוסיף לגבי המבצע כי "אני לא רואה פתרון קבוע בכל זה. זהו פתרון זמני בתוך זמנים חריגים".

מייקל פרומן, נשיא המועצה ליחסי חוץ, מתח ביקורת על המהלך וכתב כי "ככל שהכללים הישנים נחלשים, זה אירוני שארצות הברית לוקחת כעת דף מתוך ספר הכללים של סין, רוסיה, צפון קוריאה, ואפילו איראן, שהציים החשוכים כביכול שלהן חלוצים בטכניקות אלו בדיוק כדי להתחמק מסנקציות של ארצות הברית והאו"ם". בין המשתתפות הבולטות במבצע נמצאות חברות הנפט הממשלתיות של איחוד האמירויות וכווית, לצד חברות ספנות בינלאומיות.

ג'ורג' פרוקופיו, מייסד חברת הספנות היוונית דינאקום המשתתפת בפעילות, התייחס למאמצים לעקוף את המצור ואמר כי "חופש השייט הוא חיוני ואף אחד לא יכול להטיל אגרות או כל נטל אחר". פרוקופיו הוסיף בהקשר זה כי "אנחנו כאן כדי לשרת, ולתרבות יוון יש מסורת של פריצת מצורים מאז העת העתיקה. אני לא רוצה להיכנס לפרטים נוספים, אבל אני מאמין שהרמזים מספיקים כדי להבין למה אני מתכוון".