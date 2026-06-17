דרמה במיצר: ספינת מלחמה רוסית פתחה באש לעבר יאכטה בריטית

משרד ההגנה הבריטי חוקר דיווחים לפיהם ספינת מלחמה רוסית ירתה ירי אזהרה לעבר יאכטה המניפה את דגל בריטניה בתעלת למאנש. התקרית התרחשה ביום שלישי במרחק של כ-32 קילומטרים מדרום לאי וייט, מחוץ למים הטריטוריאליים של בריטניה. לא דווח על נפגעים או על נזק ליאכטה האזרחית, והיא המשיכה במסלולה כמתוכנן.

מקור ביטחוני בריטי מסר כי ספינת המלחמה הרוסית אותתה לכלי שיט אחרים באזור שהיא נסחפת ואינה מתמרנת תחת כוח מנוע. לפי המקור, מצב זה עשוי היה לגרום לצוות הרוסי להרגיש פגיע יותר, והוביל להחלטה לבצע את ירי האזהרה. עוד הוסיף המקור כי להערכתם בוצע ירי של כדורים בודדים בלבד ולא ירי אוטומטי.

לפי הודעת משרד ההגנה של רוסיה, צוות הפריגטה הרוסית אדמירל גריגורוביץ' זיהה את היאכטה האזרחית, בריט פיוצ'ר, כשהיא במסלול התנגשות מסוכן עימם. לאחר מספר ניסיונות ליצירת קשר ברדיו שלא נענו, שיגר הצוות נורי איתות. משהמשיכה היאכטה להתקרב והגיעה למרחק של כ-150 מטרים, החליט מפקד הפריגטה לפתוח בירי אזהרה מנשק קל לאורך מסלול הפלגתה, ורק אז שינתה היאכטה את נתיבה.

במשרד ההגנה הרוסי טענו כי "צוות הפריגטה 'אדמירל גריגורוביץ'' פעל בהתאם קפדני לתקנות הימיות הבינלאומיות ונקט בכל האמצעים הנחוצים כדי למנוע תקרית". דובר מטעם משרד ההגנה הבריטי אישר את הפרטים ומסר כי ירי האזהרה לא כוון לעבר כלי השיט הבריטי, אלא היווה "ניסיון למנוע התנגשות אפשרית".

ספינת המלחמה הרוסית הייתה באותה העת תחת מעקב צמוד של ספינת הסיור הבריטית איץ'-אמ-אס מרסי, כחלק מהניטור השגרתי שמבצעות הרשויות בבריטניה אחר תנועת ספינות מלחמה רוסיות בתעלת למאנש. האירוע התרחש יומיים בלבד לאחר שהצבא הבריטי יירט לראשונה מכלית נפט הקשורה לצי הצללים של רוסיה באזור, אך גורמים רשמיים הבהירו כי אין קשר בין שני האירועים.