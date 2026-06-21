ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, צפוי להודיע מחר (שני) על כוונתו להתפטר מתפקידו ולפנות את מקומו, על רקע לחץ כבד ומתמשך מצד חברי הפרלמנט של מפלגת הלייבור.

שרים בממשלה, שהיו מזוהים עד לא מזמן עם מחנה סטארמר, הציבו לו אולטימטום ברור לקבוע לוח זמנים מדויק לעזיבתו עוד לפני פתיחת שבוע העבודה, תוך אזהרה כי יושקעו מאמצים להדחתו בישיבת הממשלה הקרובה.

הטלטלה הפוליטית הנוכחית הואצה בעקבות ניצחונו המובהק של ראש עיריית מנצ'סטר רבתי לשעבר, אנדי ברנהאם, בבחירות המשנה שנערכו ביום חמישי במחוז מייקרפילד, שם זכה ביותר ממחצית מקולות הבוחרים ורשם פער של אלפי קולות על פני מפלגת הרפורמה.

מחנהו של ברנהאם טוען כעת לתמיכה של כמאתיים חברי פרלמנט, המהווים כמחצית מהסיעה, ומקדם מהלך של מינוי ישיר לראשות הממשלה ללא צורך בקיומו של קמפיין בחירות פנימי וממושך.

שר העסקים, פיטר קייל, התייחס למצב הפוליטי בראיון לרשת הבריטית ואמר כי "אני לא רוצה לבוא לכאן ולהיות באשליות שאין תהליך, שאין כוחות פועלים שמאתגרים את ראש הממשלה כמנהיג – זה בבירור המצב". קייל ציין כי שוחח ארוכות עם סטארמר בסוף השבוע, ואמר כי המנהיג מודע היטב למציאות הפוליטית המורכבת ומבקש למנוע פגיעה באינטרס הלאומי של בריטניה. "אנחנו עומדים כעת בפני תקופה של חוסר ודאות פוליטית, ואנחנו צריכים למצוא דרך לעבור את זה שתשים את המדינה במקום הראשון", הוסיף השר.

לפי תקנון מפלגת הלייבור, כל חבר פרלמנט המבקש לקרוא תיגר על המנהיג המכהן נדרש להציג תמיכה רשמית של לפחות 81 מחוקקים. בעוד ששר הבריאות לשעבר, וס סטריטינג, הצהיר בעבר על כוונתו להתמודד על התפקיד, ההערכות במערכת הפוליטית הן כי רוב חברי הפרלמנט יעדיפו להתלכד סביב מועמדותו המובילה של ברנהאם כדי להבטיח מעבר שלטוני מהיר ויציב.

עזיבתו הצפויה של סטארמר תביא למינויו של ראש ממשלה שביעי בבריטניה בתוך עשור, זאת כשנתיים בלבד לאחר שהוביל את מפלגתו לניצחון סוחף בבחירות הכלליות. תקופת כהונתו של ראש הממשלה התאפיינה בשורה של שינויי מדיניות מעוררי מחלוקת, בהם הקיצוץ בתשלומי הסיוע לחורף עבור קשישים, לצד צניחה חדה בפופולריות של המפלגה בסקרים הלאומיים אל מול התחזקות מפלגת הרפורמה הימנית של נייג'ל פאראג'.