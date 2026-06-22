למרות ההשפלה ההיסטורית שחוותה אתמול הנציגות האמריקנית בשוויץ בראשות סגן הנשיא ג'יי די ואנס, איראן רשמה הלילה (שני) ניצחון דרמטי ראשון בלוצרן.

לפי הודעתו של שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י, איראן השיגה כבר במושב הראשון את הסרתן החלקית של הסנקציות שחונקות את כלכלתה מזה שנים.

לטענת האיראני, ארה"ב הסכימה כבר במהלך המושב הראשון על ביטול איסור מכירת הנפט והפטרוכימיה של איראן, בדיוק כפי שהתחייבה במזכר.

יתר על כן, ארה"ב החלה בהפשרת נכסים איראניים המוערכים בכמאה מיליארדי דולרים ברחבי העולם.

כל זה כאשר איראן לא הסכימה להתחייב על דבר בנושא הגרעין, וכאשר מצרי הורמוז נותרו לכאורה סגורים לאחר הודעת משמרות המהפכה.

וכך כתב הלילה שר החוץ האיראני:

"גישור עיקש של פקיסטן וקטאר הביא להתקדמות משמעותית לסיום מלחמת לבנון. פטורים הוכרזו על יצוא נפט וכימיקלים נפטיים, הסרת המצור, שחרור נכסים קפואים מסוימים, ותוכנית שיקום ופיתוח גדולה הושקה עבור איראן".

שר החוץ האיראני הבהיר כי מבחינתו, "מבחן אמיתי ראשון: תא הסכסוך של לבנון". בעקבות ההסכמות, צפוי לחץ כבד להיות מופעל על ישראל בנושא כבר בימים הקרובים.