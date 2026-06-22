אתר הנופש בורגנשטוק ( צילום: שאטרסטוק )

פסגת ארה"ב-איראן בתיווך פקיסטן וקטאר מתכנסת בימים אלה באחד האזורים המבודדים והמפוארים ביותר באירופה.

אתר הנופש היוקרתי בורגנשטוק שוכן בלב האלפים השוויצריים, כשהוא נישא לגובה של כ-500 מטרים ישירות מעל מימיו של אגם לוצרן. הוועידה אף קיבלה את השם הרשמי "פסגת אגם לוצרן". המיקום הגיאוגרפי הייחודי מעניק למתחם חזות הררית מרשימה המשקיפה אל נוף פנורמי של רכסי ההרים הסובבים את האגם הענק.

אתר הנופש בורגנשטוק ( צילום: שאטרסטוק )

השהות במתחם הנופש עבור המנהיגים והמשלחות הדיפלומטיות כרוכה בעלויות כספיות משמעותיות ביותר.

מחיר חדר זוגי בסיסי במלון המודרני של האתר מתחיל ביותר מ-2,110 פרנקים שוויצרים ללילה אחד.

עבור המנהיגים הבכירים המעוניינים בפרטיות מוחלטת, מחירי הסוויטה המלכותית המשקיפה לאגם מגיעים להחל מ-19,500 פרנקים שוויצרים ללילה. חדרים פשוטים יותר במבני הבקתות של האתר מוצעים תמורת כמה מאות פרנקים שוויצרים.

​מתחם האירוח המאובטח כולל את המלון המרכזי המציע 102 חדרים וסוויטות מעוצבות, לצד מבנה מורשת היסטורי בעל אסתטיקה אירופאית קלאסית.

האורחים במקום יכולים להשתמש במתקני בריאות מתקדמים, בהם ספא אלפיני רחב ידיים המתפרס על פני שלוש קומות ובריכת אינסוף המעוצבת באופן שנראה כאילו הוא מרחף ישירות מעל האגם.

בנוסף, האתר מחזיק במגרש גולף בעל תשעה חורים, אולם קולנוע פרטי ורשת מסלולי הליכה מבודדים המקיפים את ההר.

​הבחירה באתר הנופש המסוים הזה לניהול השיחות המדיניות הרגישות אינה מקרית ונובעת בעיקר מהתנאים הטופוגרפיים שלו.

המלון מציע רמת בידוד גבוהה במיוחד המאפשרת לכוחות הביטחון השוויצריים להקים טבעת אבטחה הדוקה סביב המנהיגים ולמנוע כניסת גורמים שאינם מורשים. מאפיינים אלו הפכו את המתחם ההררי לאורך השנים לנקודת מפגש מועדפת עבור דיונים בינלאומיים חשאיים, הדורשים נתק מוחלט מהסביבה החיצונית.

אמש, הודיעו הבכירים האיראנים כי הם עוזבים את אתר הנופש, כאשר במקום נותרו הצוותים הטכניים בלבד. סגן הנשיא ואנס לעומת זאת נשאר במקום, וצפוי לשוב לארצות הברית בשעות הקרובות.