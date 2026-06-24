ההלוויה בקנדה - צילום: גדי אביסר ההלוויה בקנדה | צילום: צילום: גדי אביסר 10 10 0:00 / 1:11

הטרגדיה במונטריאול: כ־2,000 בני אדם השתתפו היום (רביעי) במסע ההלוויה שנערך של מיכאל מזרחי הי”ד בקנדה. בתום ההלוויה הועבר הארון לניו יורק לקראת הטסתו לישראל. על פי התכנון, ארונו צפוי להגיע מניו יורק לישראל מחר יום חמישי, ומסע ההלוויה במגדל העמק צפוי להתקיים בליל שישי ב-12 בלילה.

כפי שדיווחנו בהרחבה, הנרצח, בן 68, תושב ישראל במקור מלבנון, נרצח במהלך אירוע הירי שהתרחש בשכונת קוט-דה-נז' במונטריאול. לאחר שעות ארוכות של חוסר ודאות, הושלם הליך הזיהוי וגופתו הועברה למכון פייפרמן. בקהילה היהודית המקומית ציינו כי הליך שחרור הגופה והטסת הארון לישראל בתוך זמן קצר התרחש בזכות פעילות אנשי זק"א מישראל, שפעלו מול הרשויות המקומיות לבקשת בני משפחתו המתגוררים בארץ.

מיכאל מזרחי הי"ד

במקביל לסידורי ההלוויה, החקירה בקנדה נמשכת. המלון שממנו יצאו היורים עדיין סגור ומאובטח בידי המשטרה, שכוחותיה ממשיכים בפעילות מוגברת ברחבי העיר. אחד היורים נהרג במהלך האירוע ושניים נוספים נעצרו.

גורמים בקהילה היהודית מספרים כי למרות שחלפה יותר מיממה מאז אירוע הירי, במשטרה המקומית עדיין שורר הלם לנוכח ממדי האירוע והשלכותיו. החקירה נמשכת גם בשעות אלו, כאשר כוחות הביטחון ממשיכים בסיורים ובפעילות מוגברת ברחבי העיר.