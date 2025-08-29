בית המשפט החוקתי בתאילנד הדיח היום (שישי) את ראשת הממשלה פאטנונגטאן צ'ינוואט, כשנה לאחר שנכנסה לתפקיד.

בפסק הדין נקבע כי שיחה טלפונית מודלפת עם הון סן, מנהיג קמבודיה, הצביעה על “נכונות עקבית לפעול בהתאם לרצון הצד הקמבודי” אף כששתי המדינות עמדו על סף עימות גבול – וכי צ'ינוואט העמידה אינטרסים אישיים לפני טובת המדינה וגרמה לפגיעה במוניטין תאילנד ובאמון הציבור.

השיחה, שפורסמה במלואה בידי הון סן, עוררה זעם ציבורי בתאילנד. לפי הפרסום, צ'ינוואט פנתה אליו בתואר הכבוד “דוד”, אמרה כי “תטפל” בבקשותיו ואף ביקרה בחריפות גנרל בכיר בצבא תאילנד.

שבועות לאחר ההדלפה פרץ עימות גבול בן חמישה ימים שבו נהרגו עשרות ונעקרו מבתיהם מאות אלפים. צ'ינוואט התנצלה וטענה כי דבריה היו טקטיקת משא ומתן שנועדה למנוע הסלמה.

סגן ראש הממשלה פומתם וטימיו ינהלו את הממשלה במעמד ממלא מקום עד לבחירת ראש ממשלה חדש בפרלמנט – הליך שעלול להתארך. מפלגת השלטון מאבדת מנופי מיקוח, לאחר ששותפה המרכזית פרשה מן הקואליציה ביוני והותירה רוב זעום.

על שולחן המערכת הפוליטית עולים שמות מועמדים אפשריים, בהם צ’איקאסם ניטיסירי (77), לשעבר היועץ המשפטי לממשלה, לצד דמויות פוליטיות בולטות שכיהנו כסגני ראש ממשלה. במקביל, האופוזיציה הרפורמיסטית מגבירה לחץ לבחירות מוקדמות.

הדחתה של צ'ינוואט – הדמות השישית ממשפחת שושלת צ'ינוואט/שינאוואטרה או מתומכיה שמודחת בידי הצבא או מערכת המשפט בעשורים האחרונים – מעמיקה את חוסר היציבות הפוליטית במדינה.

בבנגקוק נרשמו גל מחאות בדרישה לפרישתה עוד לפני פסק הדין, והכלכלה מציגה האטה.

במקביל, ההדלפה והעימות שפרץ בעקבותיה העמיקו את המשבר מול קמבודיה, כאשר הון סן אף רמז כי ביכולתו לפרסם חומר נוסף “המסכן” את אביה של הראשת המודחת, תאקסין צ'ינאוואט.

כעת נערכים במערכת הפוליטית בתאילנד לסבב מגעים קדחתני בניסיון לייצב את הקואליציה ולהעמיד מועמד מוסכם לראשות הממשלה – אך הדרך לשם רצופה אינטרסים מתנגשים וסימני שאלה על הכיוון המדיני-כלכלי בשבועות הקרובים.