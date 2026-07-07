נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להודיע באופן רשמי לנשיא טורקיה רג'יפ טאיפ ארדואן כי ארצו תוכל לרכוש מטוסי קרב מדגם F-35.

מדובר במהלך מדאיג במיוחד עבור ישראל, אשר צופה באחד הצבאות החזקים באזור מקבל מארה"ב אמצעים דומים לאלו, שעד כה החזיק בהם צה"ל באופן בלעדי.

ארבעה בכירים בממשל בוושינגטון מסרו את הפרטים לעיתון ניו יורק טיימס, וציינו כי טראמפ ינסה לאפשר את המכירה תוך עקיפה של חקיקה קיימת ושל הקונגרס שעשוי לעכב את המהלך.

​המקורות ציינו כי טראמפ עשוי לשנות את דעתו, אך רמזו לקיומם של חילופי תכתובות בין הנשיאים לקראת אישור המכירה. הבכירים חלוקים לגבי האופן שבו הממשל יעקוף את ההגבלות המשפטיות משנת 2020 החוסמות את המכירה, כל עוד טורקיה מחזיקה במערכות ההגנה האווירית הרוסיות שנרכשו בשנת 2019 והובילו להוצאתה מהתוכנית.

​אחת האפשרויות שנבחנו בממשל היא העברת המערכות הרוסיות לידי צד שלישי, במטרה לסלול את הדרך לעסקה. טראמפ צפוי להשתתף היום בפסגת נאט"ו שתיפתח באנקרה, לאחר שסיפר במסיבת עיתונאים בחדר הסגלגל לפני כשבועיים כי הוזמן אישית על ידי המנהיג הטורקי, אותו כינה "חבר שלי".

​במהלך אותה מסיבת עיתונאים סיפר הנשיא האמריקני על שיחתו עם ארדואן וציין כי "הוא התקשר אליי ואמר 'בבקשה אתה חייב להיות שם'". טראמפ הוסיף באותו מעמד כי "הוא חבר בנאט"ו. אני כנראה אעשה משהו שיעשה אותו מאוד מאושר... אנשים לא יודעים כמה טורקיה גדולה מבחינת הצבא בגללו".

​התוכנית האמריקנית מעוררת התנגדות דיפלומטית חריפה, כאשר ראש הממשלה בנימין נתניהו קרא לוושינגטון שלא להעניק לטורקיה את המטוסים או את מנועי הקרב.

נתניהו התריע כי המהלך עלול לערער את מאזן הכוחות במזרח התיכון, המבוסס על העליונות האווירית של ישראל ועל מעמדה של ארצות הברית באזור.

​במקביל, קבוצה דו-מפלגתית של חברי קונגרס בארצות הברית שיגרה מכתב אזהרה רשמי לבית הלבן נגד העסקה המתוכננת. המחוקקים הביעו דאגה עמוקה מהמהלך והצביעו על התוקפנות המתמשכת של הממשל הטורקי, קשריו הביטחוניים עם איראן והרטוריקה האנטי-ישראלית הגוברת מצד ארדואן.