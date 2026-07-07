סנטקום לוקחת אחריות: ארה"ב פתחה במתקפה באיראן | כל הפרטים

לפחות 13 פיצוצים נשמעו במספר אזורים בדרום איראן, כך לפי דיווחים הלילה.

תוך זמן קצר לקחה ארה"ב אחריות על האירועים והודיעה על פתיחה בסדרת מתקפות באיראן.

הלילה (חמישי) מספר פיצוצים נשמעו באי קשם, בבנדר עבאס ובנמל סיריכ שבאיראן, כך לפי דיווחים בטלוויזיה האיראנית הרשמית וברשתות החברתיות.

פיקוד המרכז האמריקני מיהר לקחת אחריות על המתקפה והודיע כי כוחות צבא ארה"ב פצחו בסדרת מתקפות בעקבות הפרת ההסכם על ידי איראן, בכך שתקפה מספר ספינות במצר הורמוז ביממה האחרונה.

"כוחות הפיקוד המרכזי של ארצות הברית החלו בסדרה של תקיפות חזקות נגד איראן כדי להטיל עליה אחריות על תקיפה של צוותי ספנות מסחרית המורכבים מאזרחים חפים מפשע במסלול מים בינלאומי", כך לפי הודעה רשמית שפרסם הלילה סנטקום.

צבא ארה"ב מסר עוד כי "תקיפות ארצות הברית הן תגובה להתקפות איראניות על שלושה כלי שיט מסחריים שעברו במצר הורמוז. התוקפנות של איראן הייתה לא מוצדקת, מסוכנת והפרה ברורה של הפסקת האש", לשון הודעת הצבא האמריקני.