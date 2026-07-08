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קפיצה קטנה מטורקיה

בפעם הראשונה אי פעם: פיט הגסת' יגיע היום לישראל - זו מטרת הביקור 

שעות לאחר חילופי האש בין ארה"ב לאיראן, צפוי מזכיר המלחמה פיט הגסת' לבקר בישראל לראשונה מאז נבחר לתפקידו | הגסת' צפוי להיפגש היום עם ראש הממשלה נתניהו, בזמן שנשיא ארה"ב שוהה בטורקיה לרגל פסגת נאט"ו | זו מטרת הביקור (מדיני) 

מזכיר המלחמה האמריקני פיט הגסת' צפוי לבקר היום (רביעי) בישראל, לראשונה מאז נבחר לתפקידו, כך לפי שני דיווחים בארה"ב.

הגסת' צפוי לטוס מטורקיה במהלך היום, שם הוא שוהה לצד הנשיא טראמפ בפסגת נאט"ו המתקיימת השנה באנקרה.

לפי הדיווח ב'אקסיוס', הגסת' צפוי להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו ובכירים ישראלים נוספים על מנת לדון במכירת מטוסי ה-F35 לטורקיה.

הנסיעה, כך דווח, נועדה להפיג את החששות הישראליים מהמהלך הדרמטי שצפוי לקחת מישראל את העליונות האווירית בה היא החזיקה במזרח התיכון.

החשש בישראל נובע גם מהתקרבותה המסוכנת של טורקיה לסוריה, והתבססות כוחות הצבא הטורקי במדינתו של אל-ג'ולאני.

לפי הדיווחים, מזכיר המלחמה צפוי לשוחח עם ראש הממשלה גם בנושא האיראני, שעות לאחר חילופי אש גדולים בין ארה"ב ל.

איראןפיט הגסת'

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