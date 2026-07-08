מזכיר המלחמה האמריקני פיט הגסת' צפוי לבקר היום (רביעי) בישראל, לראשונה מאז נבחר לתפקידו, כך לפי שני דיווחים בארה"ב.

הגסת' צפוי לטוס מטורקיה במהלך היום, שם הוא שוהה לצד הנשיא טראמפ בפסגת נאט"ו המתקיימת השנה באנקרה.

לפי הדיווח ב'אקסיוס', הגסת' צפוי להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו ובכירים ישראלים נוספים על מנת לדון במכירת מטוסי ה-F35 לטורקיה.

הנסיעה, כך דווח, נועדה להפיג את החששות הישראליים מהמהלך הדרמטי שצפוי לקחת מישראל את העליונות האווירית בה היא החזיקה במזרח התיכון.

החשש בישראל נובע גם מהתקרבותה המסוכנת של טורקיה לסוריה, והתבססות כוחות הצבא הטורקי במדינתו של אל-ג'ולאני.

לפי הדיווחים, מזכיר המלחמה צפוי לשוחח עם ראש הממשלה גם בנושא האיראני, שעות לאחר חילופי אש גדולים בין ארה"ב לאיראן.