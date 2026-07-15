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רגע לפני שהוא הולך  - מקרון העניק לסטארמר מתנת פרידה יוקרתית במיוחד

קיר סטארמר, ראש ממשלת בריטניה צפוי לעזוב את תפקידו בשבועות הקרובים לאחר שהמפלגה בראשותה עמד עד כה תבחר לו מחליף | אמש נפגש סטארמר עם נשיא צרפת עמנואל מקרון עימו עבד כצמד בכל הסוגיות הבוערות של אירופה - זו מתנת הפרידה היוקרתית שקיבל ראש הממשלה הבריטי (בעולם)

מקרון וסטארמר בטקס (צילום: Simon Dawson/No 10 Downing Street)

ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר עוטר באות לגיון הכבוד, העיטור הלאומי הגבוה ביותר של צרפת, על ידי הנשיא עמנואל מקרון בפריז, כהוקרה על עבודתו למען הביטחון האירופי בעקבות הפלישה של רוסיה לאוקראינה בשנת 2022.

סטארמר, אשר אמור לפרוש מתפקידו ב-20 ביולי לאחר שאיבד את אמון מפלגת הלייבור שלו, עבד בשיתוף פעולה הדוק עם מקרון במהלך המלחמה באוקראינה, כולל הקמת קבוצת המדינות המוכרת כקואליציית המוכנות התומכת באוקראינה.

סטארמר הוא ראש הממשלה הבריטי היחיד - למעט ווינסטון צ'רצ'יל אשר זכה לעיטור הגבוה ביותר של הרפובליקה הצרפתית.

למנהיג הבריטי הוענק העיטור ביום שני לאחר שהשתתף בפגישתו האחרונה של אותה קואליציה. ביום שלישי הוא השתתף בחגיגות יום הבסטיליה, אשר במסגרתן הצטרפו כוחות מזוינים בריטיים לעמיתיהם הצרפתים במצעד לראשונה מזה יותר מ-20 שנה.

לפי הצהרה שפורסמה על ידי לשכתו של סטארמר, אמר מקרון כי "ראש הממשלה, קיר היקר, רציתי לחזור על הכרת התודה שלי והכרת התודה של העם הצרפתי, כמובן על שנותיך כראש ממשלה. אבל אני חייב לומר, מעבר לכך, על המנהיגות האישית שלך והמחויבויות שלך כמובן עבור ארצך, אבל הביטחון של אירופה שלנו, אוקראינה, המערכת היחסים הדו-צדדית, ההגינות שלך."

עמנואל מקרוןמלחמת רוסיה-אוקראינהקיר סטארמרלגיון הכבוד

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