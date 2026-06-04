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"שום צנזורה לא תמחוק את הדם": מרקו רוביו הזכיר לסינים את טבח הכיכר

בזמן שבסין מנסים למחוק כל זכר לאירועי ה-4 ביוני, מזכיר המדינה מרקו רוביו יוצא בהצהרה דרמטית שמבהירה לעולם: הצדק עוד ייעשה | האם העימות על אירועי העבר יצית שוב  את המתיחות בין המעצמות? (חדשות בעולם)

1 ⁄ 4 פרטים נוספים "המורד האלמוני". התמונה המפורסמת ביותר מההפגנה בכיכר טיין-אן-מן. האיש הבודד בתמונה עצר את טור הטנקים לבדו.

מזכיר המדינה של מרקו רוביו, נשא דברים אמש (יום רביעי) ערב יום השנה לטבח בכיכר טיאננמן. רוביו פרסם הצהרה רשמית לציון 37 שנים מאז ש הורתה לכוחותיה לתקוף אלפי מפגינים שלווים בכיכר טיאננמן ובסביבתה ב-4 ביוני 1989.

הוא הדגיש כי המפגינים סטודנטים, פועלים ואזרחים התאספו כדי לדרוש רפורמות דמוקרטיות ואחריות לשחיתות.

רוביו חזר והדגיש כי "שום כמות של צנזורה לא יכולה למחוק את העבר".

בדבריו, הבהיר רוביו כי אלו שהקריבו את חייהם למען חופש הביטוי וההתאספות בסין "יזכו לצדק ביום מן הימים".

ב-4 ביוני 1989, שלחה המפלגה הקומוניסטית הסינית כוחות צבא וטנקים כדי לדכא באלימות הפגנות של סטודנטים ופועלים שדרשו רפורמות דמוקרטיות ואחריותיות לשחיתות. הצבא פתח באש חיה לעבר המפגינים בתוך הכיכר ומסביב לה, והרג מאות, ואולי אף אלפים. עד היום, נושא זה נחשב לטאבו מוחלט בסין ונתון לצנזורה כבדה.

בייג'ינג לא נותרה חייבת. דוברת משרד החוץ הסיני, מאו נינג, תקפה את דבריו של רוביו וטענה כי ארה"ב "מעוותת עובדות היסטוריות ומכפישה את המערכת הפוליטית של סין". סין האשימה את ארה"ב בהתערבות בענייניה הפנימיים תחת מסווה של הגנה על זכויות אדם.

הצהרתו של רוביו מגיעה בזמן רגיש במיוחד, כאשר הנשיא דונלד טראמפ מתגאה במערכת היחסים שלו עם נשיא סין שי ג'ינפינג. בעוד טראמפ משבח לעיתים את שי כמי ששולט בסין ב"יד ברזל", דמויות כמו רוביו, שנחשב ל"נץ" מול סין ואף הוטלו עליו סנקציות מצד בייג'ינג בעבר, מובילים קו נוקשה ובלתי מתפשר בנושא זכויות אדם.

ארה"בסיןטבחדמוקרטיהדיפלומטמרקו רוביו

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