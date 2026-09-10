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לפחות 5 הרוגים

מלכודת אש בלב ים: נוסעים נאלצו לקפוץ למים לאחר פיצוץ עוצמתי | צפו

לפחות חמישה נהרגו ויותר מ־80 עדיין נעדרים, לאחר שמעבורת ועליה 134 בני אדם עלתה באש מול חופי הפיליפינים | החיפושים הנרחבים אחר הנעדרים נמשכים (בעולם)

לפחות חמישה בני אדם נהרגו ויותר מ־80 עדיין מוגדרים נעדרים לאחר ששריפה אדירה פרצה במעבורת נוסעים מול חופי הפיליפינים. עשרות חולצו מהים, בעוד כוחות גדולים ממשיכים בחיפושים אחר הנעדרים.

השריפה פרצה במעבורת MV June Aster, שהפליגה ממנילה לעבר קורון שבמחוז פלאוואן, יעד תיירות פופולרי במערב המדינה. על פי רשימת הנוסעים היו על הסיפון 134 בני אדם – 117 נוסעים ו־17 אנשי צוות. עד כה חולצו 43 בני אדם.

לפי משמר החופים הפיליפיני, אחד הניצולים סיפר כי שמע פיצוץ עוצמתי מאזור תא המטען של המעבורת, ולאחריו התפשטו הלהבות במהירות. כמה מהניצולים שנמשו מהים לא לבשו חגורות הצלה, וההערכה היא שחלק מהנוסעים נאלצו לקפוץ למים כאשר האש התפשטה.

תיעוד שפרסם משמר החופים מציג את המעבורת כשהיא אפופה בלהבות ובעשן כבד. גם שעות לאחר פרוץ השריפה המשיך עשן לעלות מהכלי החרוך, והחום הקיצוני והחשש מפיצוצים מנעו מהמחלצים לעלות על הסיפון.

הסיבה לשריפה עדיין אינה ידועה. הרשויות מסרו כי המעבורת עברה בדיקות בטיחות וכי בחלק המטען היו בין היתר חמישה אופנועים, רכב חשמלי, מלגזה וטנדר. משמר החופים פתח בחקירה מקיפה, ובשלב זה טרם נקבע מה גרם לאש.
שריפהחיפושיםנעדריםפיליפיניםמשמר החופים

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