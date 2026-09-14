ממדיח כלים למנכ"ל החזק בעולם: הוידוי הנדיר של ג'נסן הואנג

מי שהפך לאחד האנשים המשפיעים ביותר בעולם הטכנולוגיה התחיל את דרכו במקום שקשה יותר לדמיין ממנו את פסגת תעשיית השבבים: ג׳נסן הואנג, מנכ״ל אנבידיה, עבד כנער כמדיח כלים במסעדת דני'ס.

הואנג, שהפך מאז למנכ״ל אחת החברות החשובות ביותר במהפכת הבינה המלאכותית, סיפר בעבר על העבודה במסעדה ועל הדרך שבה התקדם בה לתפקידים נוספים. הסיפור הפך עם השנים לאחד הפרטים המסקרנים בביוגרפיה שלו.

העבודה כמדיח כלים כללה משימות פשוטות ולא זוהרות, אך הואנג סיפר כי התקופה הזו העניקה לו שיעורים חשובים על עבודה קשה, יעילות והתמודדות עם משימות שאינן בהכרח מלהיבות.

מאז עבר הואנג דרך ארוכה. הוא הקים את אנבידיה בשנת 1993 והוביל אותה במשך עשרות שנים, עד שהחברה הפכה לאחת השחקניות המרכזיות בעולם בתחום השבבים והבינה המלאכותית.

הפער בין הנער שעמד בעבר במטבח ושטף כלים לבין האיש שעומד כיום בראש ענקית טכנולוגיה בשווי השוק הכי גדול בעולם כיום, הפך את הסיפור לאחד מסיפורי הקריירה היותר יוצאי דופן של עולם העסקים.