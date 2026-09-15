 דלג לתוכן הראשי
בצל גל אזהרות

בינה מלאכותית בשירות טהרן: "קלוד" ריגל אחרי ספינות אמריקאיות

גורם המקושר לאיראן השתמש ב"קלוד" לאיסוף וניתוח מידע על כוחות אמריקאיים במזרח התיכון | ענקית הבינה המלאכותית זיהתה את הפעילות, חסמה את החשבון ושיתפה מידע עם הרשויות (מעניין)

פיצוץ מכלית במצר הורמוז לפי הדיווחים ממוקשים איראניים, אילסוטרציה (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

ענקית הבינה המלאכותית אנתרופיק חשפה לאחרונה כי גורם המקושר ל השתמש ב"קלוד" כדי לאסוף ולנתח מידע על כוחות הצי האמריקאי במזרח התיכון.

לפי החברה, נעשה שימוש בבוט הבינה המלאוכתית כדי לרכז מידע ציבורי על ספינות, מטוסים ואנשי צבא אמריקאים ולבנות חומרי מיקוד ומעקב.

לאחר שאנתרופיק זיהתה את הפעילות, היא חקרה את החשבון, חסמה את הגישה שלו ושיתפה את המידע עם הרשויות האמריקאיות.

המקרה מצטרף לאזהרה רחבה יותר של החברה: בינה מלאכותית מאפשרת לגורמים עוינים להפוך מידע ציבורי ומפוזר לתמונת מודיעין במהירות ובקנה מידה גדולים בהרבה.

החשיפה מדגישה את החשש החדש, בצל גל אזהרות מבכירים בתעשייה על סכנות ה-: לא רק כיצד ניתן להשתמש בבינה מלאכותית כדי לתקוף — אלא כיצד היא יכולה להפוך מידע שכבר נמצא ברשת לכלי מודיעיני רב־עוצמה.
איראןסייברבינה מלאכותיתAIאנתרופיק
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר