ענקית הבינה המלאכותית אנתרופיק חשפה לאחרונה כי גורם המקושר לאיראן השתמש ב"קלוד" כדי לאסוף ולנתח מידע על כוחות הצי האמריקאי במזרח התיכון.

לפי החברה, נעשה שימוש בבוט הבינה המלאוכתית כדי לרכז מידע ציבורי על ספינות, מטוסים ואנשי צבא אמריקאים ולבנות חומרי מיקוד ומעקב.

לאחר שאנתרופיק זיהתה את הפעילות, היא חקרה את החשבון, חסמה את הגישה שלו ושיתפה את המידע עם הרשויות האמריקאיות.

המקרה מצטרף לאזהרה רחבה יותר של החברה: בינה מלאכותית מאפשרת לגורמים עוינים להפוך מידע ציבורי ומפוזר לתמונת מודיעין במהירות ובקנה מידה גדולים בהרבה.

החשיפה מדגישה את החשש החדש, בצל גל אזהרות מבכירים בתעשייה על סכנות ה-AI: לא רק כיצד ניתן להשתמש בבינה מלאכותית כדי לתקוף — אלא כיצד היא יכולה להפוך מידע שכבר נמצא ברשת לכלי מודיעיני רב־עוצמה.