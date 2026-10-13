"דרך שום מקום": המדינה בה שמות רחובות הם אקראיים לחלוטין

ניתוח של רשת התקשורת הקנדית CBC שכלל 651 רחובות באזורים מסוימים בקנדה, מצא כי 62 מהם נושאים שמות שאינם קשורים לאדם, לחפץ או לאירוע מסוים.

בקהילת פורטרס לייק, סמוך לעיר הליפקס, שלושה רחובות נקראים "הרחוב הזה", "הרחוב ההוא" ו"הרחוב האחר", ואילו בעיר איקלואיט שבצפון המדינה קיים רחוב בשם "הדרך לשום מקום".

אחד הרחובות אף נקרא "הדנק" – המילה "קנדה" כשהיא מאויתת מהסוף להתחלה. בעיר יש גם 26 רחובות הקרויים על שם מגרשי גולף.

המהנדס האמריקני בריאן ברנר הסביר כי התופעה קשורה בין היתר להתפשטות הערים, שהובילה לצורך לתת שמות לרחובות חדשים רבים, לעיתים ללא שיטה אחידה.

בוונקובר הוקמה ועדה להסדרת שמות הרחובות, בניסיון להעניק להם שמות בעלי משמעות ברורה יותר. אולם ברחבי קנדה עדיין אפשר למצוא רחובות ששמותיהם מעוררים תהייה, ולעיתים גם משעשעים את הגולשים ברשת.