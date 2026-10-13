 דלג לתוכן הראשי
זה ההסבר לתופעה

"דרך שום מקום": המדינה בה שמות רחובות הם אקראיים לחלוטין

ניתוח של 651 רחובות באזורים מסוימים בקנדה, מצא כי רבים מהם נושאים שמות שאינם קשורים לאדם, לחפץ או לאירוע מסוים | בין השאר, ישנם רחובות בשם "הרחוב הזה", "הרחוב ההוא" ו"הרחוב האחר" (בעולם)

א
אריה רוזן
כיכר השבת |
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
"הרחוב הזה", "הרחוב ההוא" ו"הרחוב האחר" בגוגל מפות (צילום מסך)

ניתוח של רשת התקשורת הקנדית CBC שכלל 651 רחובות באזורים מסוימים בקנדה, מצא כי 62 מהם נושאים שמות שאינם קשורים לאדם, לחפץ או לאירוע מסוים.

בקהילת פורטרס לייק, סמוך לעיר הליפקס, שלושה רחובות נקראים "הרחוב הזה", "הרחוב ההוא" ו"הרחוב האחר", ואילו בעיר איקלואיט שבצפון המדינה קיים רחוב בשם "הדרך לשום מקום".

אחד הרחובות אף נקרא "הדנק" – המילה "קנדה" כשהיא מאויתת מהסוף להתחלה. בעיר יש גם 26 רחובות הקרויים על שם מגרשי גולף.

המהנדס האמריקני בריאן ברנר הסביר כי התופעה קשורה בין היתר להתפשטות הערים, שהובילה לצורך לתת שמות לרחובות חדשים רבים, לעיתים ללא שיטה אחידה.

בוונקובר הוקמה ועדה להסדרת שמות הרחובות, בניסיון להעניק להם שמות בעלי משמעות ברורה יותר. אולם ברחבי קנדה עדיין אפשר למצוא רחובות ששמותיהם מעוררים תהייה, ולעיתים גם משעשעים את הגולשים ברשת.
רחובותקנדהמענייןויראליכתובת

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר