כיכר השבת
"זה כמו בגידה"

הנשיא טראמפ עולה להתקפה: "התקשורת מסייעת לאויב האיראני"

הנשיא האמריקאי פרסם פוסט חריף נגד התקשורת: "רק לוזרים, כפויי טובה ואידיוטים חושבים שאפשר למתוח ביקורת על אמריקה!" (בעולם)

הנשיא טראמפ (צילום: shutterstock)

נשיא שיגר הבוקר (רביעי) מסר חריף נגד התקשורת האמריקאית, בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו TruthSocial. הנשיא האמריקאי תקף בחריפות את "תקשורת הפייק ניוז", כשהוא מאשים אותה בסיוע לאויב האיראני.

"כשתקשורת הפייק אומרת שהאויב האיראני במצב טוב צבאית ביחס לארה"ב, זה כמו בגידה בכך שזה כל כך שגוי, ואפילו אבסורדי", כתב טראמפ בפוסט. "הם מסייעים לאויב! אלה פחדנים אמריקנים".

הנשיא טראמפ המשיך ופירט את הנזק שנגרם ל במהלך העימות עם ארצות הברית: "לאיראן היו 159 ספינות בצי שלה - וכולן שוכבות כרגע בקרקעית הים. אין להם צי, חיל האוויר שלהם נמחק, גם הטכנולוגיה, ה'מנהיגים' שלהם אינם איתנו עוד, והמדינה היא אסון כלכלי".

בסיום הפוסט, הוסיף טראמפ מסר נוקב למבקריו: "רק לוזרים, כפויי טובה ואידיוטים חושבים שאפשר למתוח ביקורת על אמריקה!"

רקע: שינוי שם המבצע

הפרסום של טראמפ מגיע בעיצומם של דיונים בצבא האמריקאי על שינוי שם המערכה מול איראן. על פי דיווח ברשת NBC, הצבא שוקל לשנות באופן רשמי את שם המבצע ל"פטיש כבד", במקום "זעם אפי", במקרה שהפסקת האש הנוכחית תקרוס.

לפי שני גורמים אמריקאים, הדיונים על החלפת השם משקפים את הרצינות שבה הממשל בוחן אפשרות לחידוש המלחמה. שינוי שם כזה עשוי גם לאפשר לממשל לטעון כי מדובר בתחילת מבצע חדש, וכך "לאפס מחדש" את מניין 60 הימים המחייב אישור קונגרס לפעולה צבאית ממושכת.

טראמפ בדרך ל

במקביל לפרסום החריף, טראמפ יצא לדרך לסין לפגישה עם נשיא סין שי ג'ינפינג. הנשיא האמריקאי צפוי להיפגש עם הנשיא הסיני ב־14 וב־15 במאי, בפגישה ראשונה מאז שהשניים הסכימו באוקטובר לעצור את מלחמת הסחר החריפה בין המדינות.

לפי דיווחים, טראמפ מבקש לגייס את סיועה של סין בניסיון לקדם פתרון למלחמה מול איראן. שר המלחמה פיט הגסת' ציין מוקדם יותר היום כי לסין יש השפעה בינלאומית, והיא יכולה להפעיל לחץ על "גורמים מסוימים".

ארה"באיראןדונלד טראמפמלחמהסיןהפסקת אש

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר