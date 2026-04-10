נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, פתח חזית חדשה וסוערת, והפעם מול מי שנחשבו בעבר לקולות בולטים או אהודים בחלקים מהמחנה השמרני. בהצהרה חריפה שפרסם, תקף הנשיא באופן אישי ובוטה את טאקר קרלסון, מגין קלי, קנדיס אוונס ואלכס ג'ונס, תוך שהוא מכנה אותם "לוזרים", "טיפשים" ובעלי "איי-קיו נמוך".

במרכז המתקפה, טראמפ האשים את אותם אנשי תקשורת כי הם מעוניינים בתוצאה מסוכנת בזירה הבינלאומית, וטען כי הם "חושבים שזה נפלא שלאיראן – המדינה מממנת הטרור מספר אחת בעולם – יהיה נשק גרעיני".

הנשיא הבהיר כי דעותיהם מייצגות את ההפך הגמור מדרכה של תנועת MAGA (Make America Great Again), והדגיש כי מטרת התנועה היא להפגין עוצמה ולמנוע מאיראן להשיג יכולות גרעיניות.

טראמפ לא חסך במילים קשות וירד לפסים אישיים נגד כל אחד מהשמות שהזכיר, תוך שהוא טוען כי הם נזרקו ממסכי הטלוויזיה וכיום מפעילים "פודקאסטים סוג ג'".

על מגיש הטלוויזיה הפופולרי לשעבר, טאקר קרלסון, אמר טראמפ כי הוא "אדם שבור" מאז שפוטר מרשת פוקס ניוז, ציין כי לא סיים את לימודיו בקולג', ואף הציע לו "לראות פסיכיאטר טוב".

את העיתונאית מגין קלי הזכיר בהקשר של העימות המפורסם ביניהם בעימות הנשיאותי בעבר.

הנשיא הקדיש חלק מדבריו גם לפעילת הימין קנדיס אוונס, אותה כינה "משוגעת". טראמפ התייחס להאשמות שהפיצה אוונס נגד רעיית נשיא צרפת, בריז'יט מקרון - טענה אותה הגדיר טראמפ כשקרית לחלוטין. הוא אף הביע תקווה שמקרון תזכה בפיצויים גדולים בתביעת הדיבה נגד אוונס, והוסיף עקיצה אישית כשאמר שהגברת הראשונה של צרפת "הרבה יותר יפה מקנדיס".

בנוגע לאיש הימין הקיצוני אלכס ג'ונס, אמר הנשיא כי הוא פשט את הרגל ואיבד את הונו בצדק, בעקבות טענותיו הכוזבות והמגוחכות על טבח סנדי הוק, אותן הגדיר "התקפה נוראית על משפחות הקורבנות".

לקראת סיום דבריו, טען טראמפ כי בשל הביקורת שלהם כלפיו, אותם אישים זוכים כעת לראשונה לסיקור אוהד מגופי התקשורת המרכזיים. "עכשיו פייק ניוז CNN, הניו יורק טיימס הכושל וכל שאר ארגוני החדשות של השמאל הרדיקלי מהללים אותם", כתב.

לדבריו, מדובר באנשים שמנסים "להיצמד" להצלחה של תנועת MAGA ללא הצלחה. הנשיא טען כי התעלמותו מניסיונותיהם ליצור עמו קשר היא זו שהפכה אותם למרירים כלפיו: "כשהם מתקשרים, אני לא מחזיר להם צלצול כי אני עסוק מדי בענייני העולם והמדינה... אכפת לי רק לעשות את מה שנכון עבור המדינה שלנו". אמר טראמפ, וסיכם בקביעה כי תחת הנהגתו, ארה"ב היא כיום "המדינה הלוהטת ביותר בעולם".