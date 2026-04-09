ספינת המלחמה הרוסית "אדמירל גריגורוביץ'" ליוותה השבוע שתי מכליות נפט המיועדות לעקוף את הסנקציות הבינלאומיות בעת שעברו בתעלת למאנש. המכליות, "יוניברסל" ו"אניגמה", הפליגו מערבה בליווי הפריגטה סמוך לחופי בריטניה, בזמן שכלי שיט של הצי המלכותי עקבו אחריהן מרחוק מבלי לבצע פעולת עצירה.

המהלך נתפס בבריטניה כהתעלמות מופגנת מאיומיו של ראש הממשלה קיר סטארמר, שהעניק לאחרונה לכוחות המיוחדים סמכות להשתלט על ספינות המסייעות למימון המלחמה באוקראינה. לפי הדיווחים ב"טלגרף", המקרה ממחיש את הקושי באכיפת המגבלות, שכן "ולדימיר פוטין לועג לראש הממשלה קיר סטארמר" באמצעות נוכחות צבאית בחצר האחורית של הממלכה.

שתי המכליות שזוהו בשיירה נכללות תחת סנקציות בריטיות רשמיות, כאשר על אחת מהן נאסר להיכנס למים טריטוריאליים כבר בשנה שעברה. למרות זאת, כ-300 ספינות המשתייכות ל"צי הצללים" הרוסי עברו בנתיב הימי הסמוך לבריטניה מתחילת השנה, בעוד מדינות כמו ארה"ב וצרפת כבר נקטו בפעולות אקטיביות ליירוט כלי שיט דומים.

במקביל לאירוע הימי, גוברת הביקורת הפוליטית בלונדון על מצב המוכנות של הצי המלכותי ועל העיכוב בפרסום תוכניות ההצטיידות הביטחוניות. מנהיגת השמרנים, קמי באדנוך, הגדירה את השיהוי בהשקעות כ"שערורייה לאומית", בעוד שגריר רוסיה בבריטניה, אנדריי קלין, הזהיר כי "הצעדים לא יישארו ללא מענה" במידה ובריטניה תנסה לפעול בכוח נגד הספינות.