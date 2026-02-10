משבר בשיא: טראמפ מאיים להשבית את גשר המיליארדים בגבול קנדה

בפוסט חריף שפרסם ברשתות החברתיות, הבהיר הנשיא כי הוא מתכוון להשתמש בכל כוחו כדי לעצור את הפרויקט, שנמצא בשלבי סיום. טראמפ תקף את מה שהוא מכנה "חוסר הגינות" מצד קנדה והצהיר:

"אני לא אאפשר לגשר הזה להיפתח עד שארצות הברית תפוצה באופן מלא על כל מה שנתנו להם, ובנוסף, וזה חשוב, שקנדה תתייחס לארצות הברית בהגינות ובכבוד המגיעים לנו". הוא הוסיף דרישה חדשה לבעלות על הנכס: "עם כל מה שנתנו להם, אנחנו צריכים להיות הבעלים של לפחות מחצית מהנכס הזה".

הנשיא תקף בחריפות את קודמו, ברק אובמה, על כך שאישר לקנדה לעקוף את חוק ה-"Buy American" במהלך הבנייה, וטען כי ארצות הברית אינה מקבלת "שום דבר" בתמורה. טראמפ אף החריף את הטון בנוגע ליחסים המתהדקים בין קנדה לסין, והזהיר כי סין "תאכל את קנדה בחיים".

בטענה מעוררת תדהמה, הוא הוסיף כי סין תכפה על קנדה להפסיק לשחק הוקי קרח ותבטל לצמיתות את "גביע סטנלי" – סמל התרבות הלאומי של השכנה מצפון.