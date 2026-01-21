נאומו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בשוויץ צפוי להתחיל בסביבות השעה 15:30, עם צפי לאיחור.

העולם עוצר את נשימתו לקראת הנאום, אשר לפי פרשנים צפוי להיות אישי ותוקפני כלפי אירופה בכלל וכלפי נשיא צרפת מקרון בפרט.

הנושא העיקרי צפוי להיות גרינלנד, כאשר אירופה מאיימת בסנקציות חסרות תקדים נגד ארה"ב בעקבות העיסוק האובססיבי של טראמפ בכיבוש האי.

נשיאת נציבות האיחוד האירופי אורסולה פון דר-ליין הבהירה כי אירופה מוכנה לעימות מול ארה"ב. "אירופה מעדיפה דיאלוג ופתרונות, אך אנו מוכנים לחלוטין לפעול במידת הצורך באחדות, בדחיפות ובנחישות."

טראמפ צפוי לנאום היום על אותה במה עליה נאם נשיא צרפת עמנואל מקרון אמש, נאום חריף שכוון ברובו כלפי הנשיא טראמפ.

נשיא צרפת, עמנואל מקרון, יצא במתקפה חזיתית ויוצאת דופן נגד המדיניות הכלכלית של ארצות הברית בנאומו בפורום דאבוס, כשהוא מאשים את הממשל בוושינגטון בניסיון מתוכנן לפגוע בריבונות האירופית.

מקרון הגדיר את גלי המכסים החדשים של ארה"ב ככלי לסחיטה פוליטית והצהיר כי אירופה לא תיכנע למה שכינה "בריונות" בזירה הבינלאומית.

"תחרות מצד ארצות הברית של אמריקה באמצעות הסכמי סחר שפוגעים באינטרסים של הייצוא שלנו, דורשים ויתורים מקסימליים ושואפים בגלוי להחליש ולהכפיף את אירופה, בשילוב עם הצטברות אינסופית של מכסים חדשים שהם בלתי מקובלים מיסודם", אמר הנשיא הצרפתי.

הוא הוסיף והחריף את הטון כשציין כי אותם מכסים "משמשים כמנוף נגד ריבונות טריטוריאלית".

במהלך דבריו, שלח מקרון שורה של עקיצות ורמיזות לעבר הנשיא דונלד טראמפ. הוא פתח את נאומו בציניות גלויה כשתאר את המציאות העולמית כ"עת של שלום, יציבות וצפיות", ובהמשך התייחס בביטול להצהרות על פתרון סכסוכים מהירים כשאמר כי חלק מהמלחמות בעולם פשוט "סודרו" (fixed), בניגוד לדבריו של טראמפ כי הוא "סיים שמונה מלחמות".

בשיא נאומו הציב מקרון קו הפרדה ערכי בין פריז לוושינגטון: "אנו מעדיפים כבוד על פני בריונים, אנו מעדיפים מדע על פני פלוטיזם, ואנו מעדיפים את שלטון החוק על פני ברוטליות".

הנשיא הצרפתי קרא למנהיגי אירופה לחדול מהתנהלות "נאיבית" ולאמץ מדיניות של "העדפה אירופית" בשווקים, בדומה למודל האמריקני. לטענתו, חוסר האיזון הגלובלי מוזן בין היתר על ידי "צריכת-יתר אמריקנית" ופער השקעות בחדשנות שמעניק לארה"ב יתרון לא הוגן. "יש העדפה צפון-אמריקאית בשוק שלכם, אין העדפה אירופית כיום", התריע מקרון, והבטיח כי צרפת תפעל להקמת מסגרת שתגן על התעשיות ביבשת מפני כפייה כלכלית מצד בעלות בריתה לשעבר.

היום כאמור, צפוי נשיא ארה"ב להגיב למקרון.