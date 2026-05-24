בעוד ראש הממשלה בנימין נתניהו מצפה לחידוש המערכה הצבאית נגד איראן, הנשיא דונלד טראמפ בחר בימים האחרונים לפנות לערוצים דיפלומטיים. המהלך מעורר סערה פוליטית בארצות הברית, כאשר נאמניו לשעבר של הנשיא תוקפים בחריפות את ההסכם המתגבש עם טהרן.

על פי הדיווחים, ההסכם המסתמן מתמקד במישור הכלכלי וכולל פתיחה הדדית של מצר הורמוז, כאשר התקדמות נוספת בנושא הגרעין תלויה בוויתורים של איראן. גורם ישראלי בכיר טען כי "ההסכם רע כי הוא מאותת לאיראנים שיש להם נשק יעיל לא פחות מגרעין – והוא מצר הורמוז". "טעות הרת אסון" הביקורת הקשה ביותר מגיעה מכיוונם של בכירים רפובליקנים שליוו את טראמפ בעבר. מזכיר המדינה לשעבר, מייק פומפאו, פרסם פוסט חריף בו תקף את ההסכם המתגבש: "העסקה שמקדמים עם איראן נראית כאילו היא נלקחה הישר מתוך ספר ההפעלה של הממשלים הקודמים – לשלם למשמרות המהפכה כדי שיבנו תוכנית לנשק השמדה המונית שיטיל אימה על העולם". "הייתי חוטף אלף יריות": ראש העיר ירה ביועצו עם אקדח טייזר דני שפיץ | 11:03 פומפאו, שהוביל בעבר את מדיניות "הלחץ המקסימלי" כלפי איראן, הוסיף בציניות: "ממש לא 'אמריקה תחילה'. זה פשוט לפתוח את המצר הארור". דבריו משקפים את התסכול בקרב חוגים רפובליקנים מהמהלך הדיפלומטי.

גם הסנאטור הרפובליקני טד קרוז הביע דאגה עמוקה וכינה את ההסכם "טעות הרת אסון". לדבריו, אם איראן תורשה להעשיר אורניום ולפתח נשק גרעיני בתמורה להסכם כלכלי, מדובר בכניעה מסוכנת. הוא קרא לנשיא טראמפ לאכוף את הקווים האדומים שהציב בעבר כלפי המשטר בטהרן.

הסנאטור רוג'ר ויקר, יו"ר ועדת הכוחות המזוינים בסנאט, הדהד את המסר בהצהרה חריפה: "הפסקת אש בת 60 ימים... תהיה אסון". הביקורת הפנימית בקרב הרפובליקנים מעידה על מחלוקת עמוקה בנוגע לגישה הנכונה כלפי איראן.

מה קורה במצר הורמוז?

על פי הדיווחים, ההסכם המסתמן כולל פתיחה הדדית של מצר הורמוז האסטרטגי, כאשר התקדמות נוספת בנושא הגרעין תלויה בוויתורים של איראן. המצר מהווה נקודת מעבר קריטית לאספקת הנפט העולמית, ושליטה עליו מקנה לאיראן מינוף משמעותי.

מנגד, סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" מצננת את ההתלהבות המערבית. בדיווח נטען כי מה שמופיע בטיוטת ההבנות אינו החזרת המצב לקדמותו כפי שהיה לפני המלחמה. האיראנים הדגישו כי הם יאפשרו מעבר ספינות לרמה שהייתה לפני המלחמה בלבד, אך הצהירו במפורש: "איראן מדגישה את מימוש זכות הריבונות שלה על מצר הורמוז בדרכים שונות".

ההצהרה האיראנית מעוררת חששות כי טהרן תמשיך לנצל את השליטה במצר כאמצעי לחץ, גם לאחר ההסכם. גורמים ישראלים מזהירים כי המהלך מעניק לאיראנים לגיטימציה להמשיך ולאיים על חופש השיט במעבר הימי החיוני.

טראמפ מצדו ציין כי שוחח עם מנהיגים באזור וכן בנפרד עם ראש הממשלה נתניהו, בעוד שר החוץ של פקיסטן, המשמשת כמתווכת, הביע אופטימיות זהירה לגבי "השלום האזורי" הנרקם. בלשכת נתניהו שומרים על שתיקה בנוגע לפרטי ההסכם המתגבש, הקבינט המדיני ביטחוני צפוי להתכנס הערב ובישראל אמרו לחדשות 12 כי מדובר בהסכם רע עבור ישראל.

יצוין כי בימים האחרונים דווח על התקדמות דיפלומטית אפשרית, כאשר גורמים בממשל האמריקני מביעים אופטימיות זהירה. עם זאת, הביקורת הרפובליקנית החריפה מעידה על מחלוקת עמוקה בנוגע לדרך הנכונה להתמודד עם האיום האיראני.