ברקע ההתנגדות באירופה למתווה השלום שהציע בין רוסיה לאוקראינה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יצא במתקפה על מנהיגי אירופה בראיון לאתר פוליטיקו, וכינה אותם "חלשים".

"אני חושב שהם חלשים, הם כל כך מנסים להיות פוליטיקלי קורקט", טען הנשיא, והוסיף: "אני חושב שהם לא יודעים מה לעשות, אירופה לא יודעת מה לעשות". טראמפ אמר שאירופה "מתפוררת", ומתח ביקורת על מדינות האיחוד על כך שהן כושלות להתמודד עם משבר ההגירה.

בהמשך הריאיון, טראמפ סירב לשלול את האפשרות להציב כוחות צבא על אדמת ונצואלה, במסגרת המלחמה בקרטלי הסמים.

כשנשאל עד כמה רחוק ילך כדי לסלק את הנשיא ניקולס מדורו מהשלטון בוונצואלה, ענה: "ימיו ספורים". הנשיא גם הבהיר כי הוא עשוי לשקול שימוש בכוח נגד יעדים של קרטלי הסמים במדינות נוספות, כמו מקסיקו וקולומביה.

לצד האיום הצבאי, דווח לאחרונה בניו יורק פוסט כי ממשל טראמפ בוחן מסלולים דיפלומטיים מול ונצואלה, ובהם האפשרות שמדורו יגלה לאחת ממדינות המפרץ, ובראשן קטאר. על פי הדיווחים, טראמפ הציע את הרעיון למדורו בשיחתם האחרונה. מדורו מצידו הגיב ברשימת תנאים שתחתם הוא מוכן לשקול את ההצעה.