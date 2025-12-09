כיכר השבת
ריאיון לוחמני

טראמפ לעג למנהיגי אירופה, ואיים על נשיא ונצואלה: "ימיו ספורים"

ברקע ההתנגדות למתווה השלום שהציע בין רוסיה לאוקראינה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יצא במתקפה על מנהיגי אירופה  וכינה אותם "חלשים" | טראמפ סירב לשלול מבצע קרקעי בוונצואלה, והבהיר כי הוא שוקל מתקפה נגד יעדים נוספים (בעולם)

הנשיא טראמפ (צילום: shutterstock)

ברקע ההתנגדות באירופה למתווה השלום שהציע בין רוסיה לאוקראינה, נשיא ארצות הברית יצא במתקפה על מנהיגי אירופה בראיון לאתר פוליטיקו, וכינה אותם "חלשים".

"אני חושב שהם חלשים, הם כל כך מנסים להיות פוליטיקלי קורקט", טען הנשיא, והוסיף: "אני חושב שהם לא יודעים מה לעשות, אירופה לא יודעת מה לעשות". טראמפ אמר שאירופה "מתפוררת", ומתח ביקורת על מדינות האיחוד על כך שהן כושלות להתמודד עם משבר ההגירה.

בהמשך הריאיון, טראמפ סירב לשלול את האפשרות להציב כוחות צבא על אדמת ונצואלה, במסגרת המלחמה בקרטלי הסמים.

כשנשאל עד כמה רחוק ילך כדי לסלק את הנשיא ניקולס מדורו מהשלטון בוונצואלה, ענה: "ימיו ספורים". הנשיא גם הבהיר כי הוא עשוי לשקול שימוש בכוח נגד יעדים של קרטלי הסמים במדינות נוספות, כמו מקסיקו וקולומביה.

לצד האיום הצבאי, דווח לאחרונה בניו יורק פוסט כי ממשל טראמפ בוחן מסלולים דיפלומטיים מול ונצואלה, ובהם האפשרות שמדורו יגלה לאחת ממדינות המפרץ, ובראשן קטאר. על פי הדיווחים, טראמפ הציע את הרעיון למדורו בשיחתם האחרונה. מדורו מצידו הגיב ברשימת תנאים שתחתם הוא מוכן לשקול את ההצעה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר