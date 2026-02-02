טראמפ מימין, חמינאי משמאל ( צילום: שאטרסטוק )

ברקע הצבירה המאסיבית של כוחות אמריקניים באזור, ולאחר חילופי איומים בין וושינגטון לטהרן נראה כי הצדדים מתקרבים לקראת שיחות משא ומתן. אך המנהיג העליון חמינאי, צייץ ברשתות החברתיות האשמות כנגד ארה"ב.

סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" דיווחה בצהריים (שני) כי שר החוץ של הרפובליקה האיסלאמית עבאס עראקצ'י צפוי להיפגש בימים הקרובים עם סטיב וויטקוף, שליחו של הנשיא האמריקני דונלד טראמפ למזרח התיכון. בתוך כך, המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי, כתב לפני זמן קצר ברשתות החברתיות: "הסתת המפגינים נגד איראן, הכל תוכנן על ידי הציונים וארצות הברית". חמינאי הוסיף וכתב: "על פי המידע שבידי, ה-CIA והמוסד פרסו את כל המשאבים שלהם בשטח שלנו, אך למרות זאת, הצלחנו להביס אותם, התוכנית פותחה מחוץ לאיראן ונוהלה בחוץ לארץ".

הציוץ של חמינאי

מוקדם יותר דווח, לפי הפרסום של סוכנות הידיעות האיראנית, "מקור יודע דבר אישר כי שיחות בין איראן וארה"ב, בהשתתפות בכירים משתי המדינות, יחלו בימים הקרובים". סוכנות "פארס" דיווחה כי נשיא איראן מסעוד פזשכיאן הורה לקיים עם שיחות עם האמריקנים בסוגיית תוכנית הגרעין. עוד דווח כי השיחות ייערכו ככל הנראה בטורקיה.

שר החוץ האיראני עראקצ'י אמר היום: "העם האיראני בחר בהתנגדות על פני כניעה ודחה תכתיבים. כוחותינו התעמתו בעבר עם התוקפנות האמריקנית-ישראלית ואילצו את האויבים לקבל הפסקת אש. איראן נחושה להמשיך בדיפלומטיה, אך ללא תכתיבים או תנאים".

דובר משרד החוץ של איראן, איסמעיל בקאאי, אמר היום כי טהרן בוחנת את פרטיהם של כמה תהליכים דיפלומטיים, ומקווה לתוצאות בימים הקרובים. שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י קיים כמה שיחות על ההתפתחויות האחרונות עם עמיתיו, בהם שר החוץ המצרי בדר עבד אל-עאטי, שר החוץ הטורקי האקאן פידאן ושר החוץ הסעודי פייסל בן פרחאן.

בקאאי גם הכחיש את הטענות של הנשיא טראמפ, לפיהן הציב אולטימטום לטהרן להגעה להסכם. "איראן תמיד פועלת בהגינות וברצינות בתהליכים דיפלומטיים. אנחנו לא מקבלים אולטימטום. לא נוכל לאשר טענה כזו", אמר בקאאי, אחרי שהנשיא האמריקני טען שהציב אולטימטום שרק איראן יודעת.

הדרישות

המשטר האיראני מתעקש שהמו"מ יביא קודם כל להסרת כל הסנקציות הכלכליות שהמערב האו"ם הטילו על טהרן, ובתמורה מציע חזרה בשינויים קלים להסכם הגרעין שנחתם ב-2015 בין איראן לארה"ב בהובלת הנשיא דאז ברק אובמה. ההסכם ההוא, שטראמפ כינה אותו "הסכם גרוע" ופרש ממנו בבוז ב-2018, עסק רק בפרויקט הגרעין האיראני ובאופן מעשי רק הגביל בכמויות ובזמן את העשרת האורניום על ידי איראן.

מנגד, טראמפ רוצה הסכם שימנע בכלל העשרת אורניום על אדמת איראן; דורש את הוצאת כל האורניום המועשר שאיראן כבר ייצרה; הגבלות על פיתוח וייצור טילים בליסטיים; הפסקת התמיכה הכספית והסיוע הצבאי לשלוחים (בתימן, בלבנון ובעירק); והדרישה החמישית היא להפסיק את הדיכוי האלים והברוטלי של המחאות בתוך איראן.

האיראנים מצידם מוכנים לדון רק על הגבלת (לא איסור גורף) ההעשרה של אורניום בשטחם ועל פיקוח בינלאומי שימנע פיתוח נשק גרעיני. על כל שאר הדרישות האמריקניות בטהרן אינם מוכנים בכלל לדבר. עלי באקרי, סגן מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן הצהיר כי "לא נעביר אורניום מועשר למדינה אחרת" (במסגרת הסכם מדיני פוטנציאלי, ב.נ).

לעומת זאת, יש להם דרישות ברורות: ובראשן הסרת הסנקציות; ייצור וייצוא ללא הגבלה של נפט וגז; והפשרת הכספים האיראנים המוקפאים במערב. הם גם דורשים את הפסקת האמברגו המוטל על מכירות נשק לאיראן וממנה. כמו כן, חמנאי דורש ערבות שטראמפ יעמוד במילתו ולא יפרוש מההסכם ברגע שיתחשק לו.

לאן זה מתקדם?

לכל הצדדים ברור שישנן שתי אופציות: או שהולכים למלחמה, או שטראמפ פשוט יתקפל ויתברר שהוא לא יותר מ"נמר מנייר". אז מה עומד מאחורי הסחבת בקבלת ההחלטה? רגליים קרות של הנשיא האמריקני? הצורך של האמריקאים לצבור עוד כוחות? תרגיל דיפלומטי אמריקאי להצדקת מהלך צבאי? יתכן שכל התשובות נכונות, או רק חלקן. את זה נדע בעוד זמן.