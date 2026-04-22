הנשיא דונלד טראמפ הודיע אמש (שלישי לרביעי) ברשת Truth Social כי הוא מאריך את הפסקת האש עם איראן, וזאת לבקשת מפקד צבא פקיסטן אסים מוניר וראש הממשלה שהבאז שריף. לדבריו, ההחלטה מבוססת על כך שממשלת איראן "מפוצלת באופן חמור".

בארה"ב מעריכים כי אחת הסיבות לכך שהממשל האיראני לא מסר את תגובתו להצעה האמריקנית היא מאמציו של מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון, להמשיך להתחבא כדי להישאר ללא פגע, כך דווח הלילה ברשת CNN.

על פי הדיווח, ארה"ב לא יודעת אם חמינאי נותן הוראות ברורות - או שאנשי הממשל האיראני נאלצים "לנחש" מה הוא רוצה. למרות המשוכה הזו, דווח עוד, בארה"ב מעריכים שיש עדיין סיכוי לפגישה בין צוותי המשא ומתן של וושינגטון וטהרן.

כזכור, טראמפ הודיע כי "בהתבסס על העובדה שממשלת איראן מפוצלת קשות, ולבקשת פילדמרשל אסים מוניר וראש הממשלה שהבז שריף מפקיסטן, התבקשנו להפסיק את מתקפתנו על איראן עד שמנהיגיהם ונציגיהם יוכלו להעלות הצעה מאוחדת, לפיכך, הוריתי לצבאנו להמשיך את המצור, ובכל שאר ההיבטים, להישאר מוכן ומסוגל, ולכן אאריך את הפסקת האש עד להגשת הצעתם והדיונים יסתיימו, בדרך זו או אחרת".

ההודעה הגיעה שעות ספורות לפני תום המועד שנקבע לפסקת האש, ולאחר דיווחים כי סגן הנשיא ג'יי די ואנס השהה את טיסתו לפקיסטן. על פי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", השהיית הנסיעה נבעה מחוסר הנכונות של טהרן להסכים לדרישות האמריקניות בנוגע להעשרת אורניום, וכן מחוסר המחויבות של איראן להיפגש במסגרת השיחות המתוכננות.

איראן דוחה את ההארכה ומזהירה מפני "הונאה"

התגובה האיראנית להודעת טראמפ לא איחרה לבוא. יועצו של יו"ר הפרלמנט האיראני, מהדי מוחמדי, הבהיר כי "להארכת הפסקת האש מצד טראמפ אין שום משמעות. הצד המפסיד לא יכול לקבוע תנאים". לדבריו, "המשך המצור אינו שונה מהפצצות, ויש להגיב אליו בתגובה צבאית".

מוחמדי הוסיף והזהיר כי "הארכת הפסקת האש מצד טראמפ היא בהחלט קניית זמן למטרה של מכה מפתיעה. הזמן של יוזמת הנגד של איראן הוא עכשיו". גם הטלוויזיה האיראנית הצטרפה לדחיית ההחלטה האמריקנית, והודיעה כי "איראן לא מכירה בהארכת הפסקת האש שעליה הכריז טראמפ. ייתכן שלא תתחייב אליה ותפעל בהתאם לאינטרסים הלאומיים שלה".

סוכנות הידיעות האיראנית תסנים הלכה צעד נוסף והזהירה כי "איראן לא ביקשה להאריך את הפסקת האש. אין לשלול את האפשרות שכל דבר, כולל הארכת הפסקת האש - עלול להיות הונאה מצד טראמפ". על פי הסוכנות, "ייתכן שטראמפ יטען להארכת הפסקת האש, אך לאחר מכן הממשל האמריקני או ישראל יבצעו מתקפות".

בתסנים הדגישו עוד כי "המשך המצור הימי משמעותו המשך העימות. איראן לא תפתח את מצר הורמוז לפחות כל עוד המצור הימי נמשך ואם יהיה צורך בכוח - תשבור את המצור". הסוכנות הוסיפה כי "אפשרות נוספת היא שארה"ב תצא מהמלחמה וישראל תישאר במלחמה בטענה להפרת הפסקת האש בלבנון", אך הזהירה כי "לפני כן הוזהרו האמריקנים שארה"ב לא יכולה לברוח מהמלחמה באופן חד-צדדי ולהשאיר בה את ישראל".

איומים צבאיים מטהרן

דובר מפקדת ח'אתם אל-אנביאא' הצבאית האיראנית הצהיר כי "לנוכח האיומים החוזרים מצד נשיא ארה"ב, אנחנו מזהירים כי כוחותינו ערוכים בכוננות מלאה עם יד על ההדק". לדבריו, "במקרה של תוקפנות או כל פעולה נגד איראן - הם יתקפו בעוצמה את המטרות שנקבעו מראש, וילמדו את ארה"ב והמשטר הציוני לקח חמור יותר מאי פעם".