בישראל ובעולם כלו, מחכים בקוצר רוח, מתי נשיא ארצות הברית טראמפ יממש את הבטחתו ויתקוף את הממשל האיראני, אך על פי הדיווח היום (חמישי) ברויטרס, טראמפ בוחן עדיין מספר אפשרויות צבאיות.

הדיווח שמסתמך על מקורות בארה"ב, מלמד, כי ממשל טראמפ בוחן מספר אופציות צבאיות כדי שיתאפשרו התנאים להפיל את המשטר המסוכן ולהוביל שינוי במדינת הענק - איראן.

האפשרויות כוללות תקיפות נגד כוחות המשטר שפועלים נגד המפגינים, תקיפות נגד מוסדות שלטון וכן לכוון את האש על דמויות בכירות בנהגת איראן.

הרצון של ממשל טראמפ בתקיפות המקומות הללו, הוא בשל הרצון לעודד את המפגינים שנשחטים על ידי המשטר ולתת להם את הביטחון המקסימלי להפלת המשטר הרצחני.

אך שותפותיה של ארה"ב - ישראל ועוד מדינות ערב, סקפטיים לגבי הצלחת המהלך של הפלת השלטון באמצעות תקיפות אוויריות.

על פי הדיווח בו מצוטט גורם ישראלי, תקיפות אוויריות בלבד לא יובילו לתוצאה של קריסת המשטר ואם ארה"ב באמת רוצה להפיל את המשטר, היא תהיה חייבת להכניס כוחות גם מהקרקע.

אותו גורם ישראלי, התייחס גם למה שמדובר מאחורי הקלעים, והוא חיסלו של המנהיג הרוחני העליון עלי חמינאי ולדבריו, במידה ואכן הוא יחוסל על ידי ארה"ב, ההנהגה תמצא מהר מאוד מחליף שייכנס לנעליו.

מה כן יעזור? לפי אותו גורם ישראל בדיווח ברויטרס, רק שילוב של לחץ חיצוני כבד ועידוד האופוזיציה הפנימית תאפשר מהפך בשלטון, מכיוון שלמרות שההנהגה נחלשת בעקבות המהומות, היא עדיין שולטת ביד רמה במוסדות.

לסיכום צוין בדיווח, כי הנשיא דונלד טראמפ טרם קיבל החלטה סופית בנושא והוא עדיין מסופק האם ללכת על מסלול צבאי, או לנסות בדרכים אחרות.

כזכור, לאחר שצרפת, איטליה וגרמניה הביעו תמיכה במהלך להכנסת משמרות המהפכה לרשימת ארגוני הטרור של האיחוד האירופי, ההחלטה קיבלה אישור פוליטי כבר היום (חמישי), בהתכנסות שרי החוץ של האיחוד האירופי בבריסל.

ראש מדיניות החוץ של האיחוד, קאיה קאלאס, הטילה פצצה דיפלומטית כשהצהירה, כי הגוש צפוי להכניס רשמית את משמרות המהפכה של איראן לרשימת ארגוני הטרור.

במילים נוקבות שלא השאירו מקום לספק, הבהירה קאלאס את עמדתה אל מול המצלמות: "אם אתה פועל כטרוריסט, עליך לקבל יחס של טרוריסט". לדבריה, המהלך המסתמן יעמיד את משמרות המהפכה באותו מעמד שחור של ארגונים רצחניים כמו אל-קאעידה, חמאס ודאעש.

קאלאס ציינה כי שרי החוץ של האיחוד צפויים להסכים על הצעד הזה כמענה לדיכוי האלים והקטלני של המחאות ההמוניות ששטפו את איראן.

ההחלטה הדרמטית מגיעה בשעה שהמשטר בטהרן נצפה תחת מכבש לחצים כבד: מבית, הכלכלה האיראנית קורסת והריאל צנח לשפל חסר תקדים של 1.6 מיליון לדולר אחד; ומחוץ, איומיו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בתקיפה צבאית מהדהדים ברקע. לפי נתוני פעילים, לפחות 6,373 בני אדם נהרגו בדיכוי המחאות, מספר המעיד על היקף האלימות שהפעילו כוחות הביטחון ומשמרות המהפכה נגד מפגינים שלווים.

גם המכשולים הדיפלומטיים האחרונים הוסרו, כאשר צרפת ואיטליה שינו את עמדתן והודיעו כי הן תומכות במהלך.

שר החוץ הצרפתי הבהיר כי "לא תהיה חסינות על הפשעים שבוצעו", וקרא להפסיק את ההוצאות להורג המנציחות את הדיכוי האלים ביותר בהיסטוריה המודרנית של איראן.

לצד ההכרזה על משמרות המהפכה כארגון טרור, האיחוד צפוי לאשר סנקציות נוספות, הכוללות איסורי ויזה והקפאת נכסים לבכירים איראנים, במסר של גינוי חריף שאינו משתמע לשני פנים.

המשמעות של המהלך

מבחינה משפטית, המשמעות של הכרזה כארגון טרור היא הקפאה מיידית של כל נכסים או כספים הקשורים למשמרות המהפכה בתחומי האיחוד האירופי, ואיסור מוחלט על העברת כספים, סחר, או מתן שירותים לגורמים המזוהים עמם. כל אדם או חברה באירופה שיקיימו קשרים כלכליים עם הארגון עלולים להיחשף להליכים פליליים. בנוסף, תיאסר כל פעילות של שלוחות, עמותות או גופים שייקבע כי הם פועלים מטעם משמרות המהפכה או קשורים אליהם.

ברמה המדינית, ההכרזה צפויה להחריף משמעותית את היחסים בין האיחוד האירופי לאיראן, ועלולה להוביל לצמצום או ניתוק קשרים דיפלומטיים, לסגירת ערוצי הידברות ולהקפאת משא ומתן.

גם מבחינה ביטחונית, ההחלטה מעניקה למדינות אירופה כלים רחבים יותר לפעול נגד פעילות שמיוחסת למשמרות המהפכה בשטחן, כולל מעקב, מעצרים והעמדה לדין של גורמים החשודים בגיוס כספים, תכנון פיגועים או פעילות מודיעינית. מעבר לכך, מדובר במסר פוליטי חד וברור שלפיו האיחוד האירופי רואה את תפקיד משמרות המהפכה בדיכוי הפנימי באיראן ובפעילותם מחוץ לגבולות המדינה כפעילות טרור לכל דבר.