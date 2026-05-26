נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הלילה (בין שני לשלישי) הודעה חריגה ומפורטת ברשת החברתית Truth Social, בה הציב תנאי מפתח להסכם הגרעין המתגבש עם איראן. טראמפ הבהיר כי האורניום המועשר שברשות טהראן יהיה חייב להיהרס כחלק בלתי נפרד מההסכם.

"האורניום המועשר יועבר לאלתר לידי ארצות הברית כדי שיוחזר לשם ויושמד או שלחלופין, ועדיף, בתיאום ובשיתוף פעולה עם הרפובליקה האסלאמית של איראן, יושמד במקום שבו הוא נמצא או באתר אחר שיוסכם עליו", כתב טראמפ. הנשיא הוסיף כי "הוועדה לאנרגיה אטומית, או גוף מקביל לה, תשמש עדה לתהליך ולאירוע הזה".

ההודעה מגיעה על רקע דיווחים על האטה במשא ומתן בין וושינגטון לטהראן, כאשר המחלוקת המרכזית נסובה סביב שתי סוגיות עיקריות: תוכנית הגרעין האיראנית והסיוע הכספי שטהראן מצפה לקבל במסגרת ההסכם. גורמים אמריקניים שצוטטו בעיתון וול סטריט ג'ורנל הביעו חשש כי איראן תגרור רגליים בנושאים הגרעיניים לאחר שתקבל שורת הקלות כלכליות.

מנגד, בכיר איראני בחר להבהיר את עמדת טהראן בצורה חד משמעית. דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני, אבראהים רזאאי, מסר בריאיון לרשת אל-ג'זירה כי "בשלב הזה אין לנו כלל משא ומתן עם ארה"ב על סוגיית הגרעין". הוא הדגיש כי "ההעשרה אינה דבר שאפשר להתמקח עליו. הטכנולוגיה הזו עלתה לנו רבות ולא נוותר עליה".

בתוך כך, צבא ארצות הברית ביצע הלילה תקיפה בדרום איראן נגד מטרות של משמרות המהפכה, בהן סירות שניסו להטמין מוקשים ימיים ואתרים לשיגור טילים. דובר פיקוד המרכז של צבא ארה"ב אישר את התקיפה והבהיר כי הפעולה בוצעה מתוך "הגנה עצמית". על פי הדיווחים באיראן, ארבעה מאנשי חיל הים של משמרות המהפכה נהרגו בתקיפה.

בישראל, ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר למקורביו בשיחות סגורות כי לישראל יכולת מועטה בלבד להשפיע על קבלת ההחלטות של נשיא ארה"ב בנוגע לאיראן. גורם ישראלי בכיר אישר לרויטרס כי נתניהו הודה בפני מקורביו: "אין לנו כרגע שום יכולת להשפיע על הנשיא טראמפ".