כיכר השבת
"מקווה שסין תצטרף"

טראמפ במתקפה על איראן: "הרסנו 100% מיכולתה, נפציץ את קו החוף עד מוות"

לדברי טראמפ הערב על איראן: "כבר הרסנו 100% מיכולתה הצבאית של איראן, אבל קל להם לשלוח רחפן או שניים, להטיל מוקש או לשגר טיל לטווח קצר איפשהו לאורך או בתוך נתיב המים הזה, לא משנה כמה קשה הם נפגעו"

5תגובות
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ (צילום: הבית הלבן)

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כתב במהלך שבת קודש התייחסות ברשת החברתית שלו על התקיפות ב. "

"מדינות רבות", כתב הנשיא: "במיוחד אלו שנפגעו מניסיון הסגירה של איראן את מצר הורמוז, ישלחו ספינות מלחמה, בשיתוף פעולה עם ארצות הברית של אמריקה, כדי לשמור על המצר פתוח ובטוח".

לדברי : "כבר הרסנו 100% מיכולתה הצבאית של איראן, אבל קל להם לשלוח רחפן או שניים, להטיל מוקש או לשגר טיל לטווח קצר איפשהו לאורך או בתוך נתיב המים הזה, לא משנה כמה קשה הם נפגעו".

עוד אמר טראמפ: "יש לקוות שסין, צרפת, יפן, דרום קוריאה, בריטניה ואחרות, שנפגעו מהמאורע המלאכותי הזה, ישלחו ספינות לאזור כך שמצר הורמוז לא יהווה עוד איום מצד מדינה שראשה נערף לחלוטין".

לסיום כתב טראמפ: "בינתיים, ארצות הברית תפציץ את קו החוף עד מוות, ותמשיך לירות בסירות ובספינות איראניות מחוץ למים. כך או אחרת, בקרוב נפתח את מצר הורמוז, יהיה בטוח וחופשי!".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (93%)

לא (7%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
תראו כתבות של המטר מסתובב חופשי ברחובות..אמריקה הורסת הכל
איזה נערף?
4
זכור לטוב . השם שלח אותו לעזור . לא נשכח את זה
טראמפ
3
זהירות בעל הבית השתגע!טרמפ אמירקה תחילה
אתה בחרתנו
2
הגיע הזמן לפעול ביד ברזל וללא הססנות חייבים למחוק לחסל ולהשמיד לחלוטין את כל ראשי הטרור חמאס בעזה חיזבאללה בלבנון וכל בכיר איראני המעורב בתכנון פעולות טרור נגד ישראל כל מבנה פיקוד, כל מחסן נשק וכל מרכז תיאום בין אם בעזה בלבנון או במפקדות משמרות המהפכה והבסיג' באיראן חייבים להיהרס ולהפוך לאפר מוחלט א
איתן
1
עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע הלב מלא דאגה אך גם תקווה אנו קוראים תהילים להצלחת מדינת ישראל ולחיזוק חיילי צה״ל מול משטר הרשע האיראני כל חייל עומד בגבורה ובנחישות וכל פעולה מבוצעת ביד מיומנת ומדויקת קריאת המזמורים י״ג, כ׳, כ״ב, מ״ז, פ״ג, ק״י, קכ״א, קל וקמ״ב מחזקת את האמונה שה’ שומר על עמנו ומוביל אותנ
דוד

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר