נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החריף את הצהרותיו כלפי איראן, והזהיר כי עליה להפסיק באופן מיידי גביית עמלות ממכליות העוברות במצר הורמוז.

"יש דיווחים שאיראן גובה עמלות ממכליות שעוברות דרך מצר הורמוז. כדאי מאוד שזה לא נכון, ואם כן – כדאי מאוד שזה ייפסק מיד", כתב טראמפ.

בהמשך תקף הנשיא את העיתון The Wall Street Journal, לאחר שדיווח כי הכריז מוקדם מדי על ניצחון באיראן: "למעשה, זהו ניצחון, ואין בו שום דבר מוקדם מדי. בזכותי, לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני".

טראמפ הוסיף כי זרימת הנפט באזור תחודש בקרוב: "הנפט יתחיל לזרום, עם או בלי עזרתה של איראן – ומבחינתי זה לא משנה".

עוד תקף את התנהלות טהרן במצר הורמוז: "איראן עושה עבודה גרועה מאוד, יש שיאמרו בלתי מכובדת, בכל הנוגע לאפשר לנפט לעבור. זה לא ההסכם שיש לנו".

במקביל להתבטאויות, בזירה האזורית נמשכת המתיחות סביב הפסקת האש: במשמרות המהפכה טענו כי לא שיגרו טילים או כטב"מים מאז ההכרזה עליה, והבהירו כי כל תקיפה – אם תתרחש – תוכרז רשמית.

מנגד, כוויית דיווחה מוקדם יותר על מתקפת כטב"מים שיוחסה לאיראן, בעוד שבטהרן הכחישו מעורבות ישירה.

בנוסף, מקורות איראניים מסרו לרשת אל-מיאדין כי איראן לא תשתתף בשיחות תיווך כל עוד נמשכות התקיפות הישראליות בלבנון, והזהירו כי חלון ההזדמנויות למשא ומתן מוגבל ועלול להיסגר אם המצב לא ישתנה.