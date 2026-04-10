כיכר השבת
המלחמה תחודש?

הפסקת אש? טראמפ מחריף את הטון: "איראן חייבת להפסיק מיד - הנפט יזרום עם או בלי הסכמתה"

נשיא ארה"ב תוקף את טהרן על גביית עמלות במצר הורמוז, וקובע כי עליה להפסיק לעשות זאת | בתגובה לביקורת נגדו, מכריז טראמפ: "זה ניצחון, לא מוקדם מדי" | במקביל: מסרים סותרים בזירה האזורית סביב הפסקת האש. מקורות איראניים מדווחים כי לא שלחו משלחת לשיחות בגלל תקיפות ישראל בלבנון (חדשות)

הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החריף את הצהרותיו כלפי , והזהיר כי עליה להפסיק באופן מיידי גביית עמלות ממכליות העוברות במצר הורמוז.

"יש דיווחים שאיראן גובה עמלות ממכליות שעוברות דרך מצר הורמוז. כדאי מאוד שזה לא נכון, ואם כן – כדאי מאוד שזה ייפסק מיד", כתב .

בהמשך תקף הנשיא את העיתון The Wall Street Journal, לאחר שדיווח כי הכריז מוקדם מדי על ניצחון באיראן: "למעשה, זהו ניצחון, ואין בו שום דבר מוקדם מדי. בזכותי, לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני".

טראמפ הוסיף כי זרימת הנפט באזור תחודש בקרוב: "הנפט יתחיל לזרום, עם או בלי עזרתה של איראן – ומבחינתי זה לא משנה".

עוד תקף את התנהלות טהרן במצר הורמוז: "איראן עושה עבודה גרועה מאוד, יש שיאמרו בלתי מכובדת, בכל הנוגע לאפשר לנפט לעבור. זה לא ההסכם שיש לנו".

במקביל להתבטאויות, בזירה האזורית נמשכת המתיחות סביב הפסקת האש: במשמרות המהפכה טענו כי לא שיגרו טילים או כטב"מים מאז ההכרזה עליה, והבהירו כי כל תקיפה – אם תתרחש – תוכרז רשמית.

מנגד, כוויית דיווחה מוקדם יותר על מתקפת כטב"מים שיוחסה לאיראן, בעוד שבטהרן הכחישו מעורבות ישירה.

בנוסף, מקורות איראניים מסרו לרשת אל-מיאדין כי איראן לא תשתתף בשיחות תיווך כל עוד נמשכות התקיפות הישראליות בלבנון, והזהירו כי חלון ההזדמנויות למשא ומתן מוגבל ועלול להיסגר אם המצב לא ישתנה.

