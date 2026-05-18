טראמפ

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הערב (שני) מסר חריף נגד התקשורת האמריקנית, בו הוא טוען כי גם אם איראן תכנע כניעה מוחלטת - התקשורת תציג זאת כניצחון איראני. המסר מגיע על רקע מתיחות מתמשכת בין וושינגטון לטהרן וקריאות בקונגרס לחידוש הלחימה.

"אם איראן תיכנע, תודה שחיל הים שלה איננו ונח בקרקעית הים, וחיל האוויר שלה כבר לא איתנו, ואם כל הצבא שלה יצא מטהרן, נשקים מונחים וידיים מורמות, כל אחד צועק 'אני נכנע, אני נכנע' תוך כדי הנפת דגל לבן מייצג", כתב טראמפ ברשת החברתית Truth Social. הנשיא האמריקני המשיך והבהיר: "ואם כל ההנהגה שנותרה שלה תחתום על כל 'מסמכי הכניעה' הדרושים, ותודה בתבוסתה לכוחה הגדול של ארה"ב המפוארת - הניו יורק טיימס הכושל, ה'וול סטריט ג'ורנל', CNN המושחתת ועכשיו הלא רלוונטית, וכל שאר חברי התקשורת המזויפת, יפרסמו כותרות שאיראן ניצחה ניצחון אדיר ומבריק על ארצות הברית של אמריקה".

טראמפ סיים את מסרו בקביעה חריפה: "הדמוקרטים והתקשורת איבדו את דרכם לחלוטין. הם השתגעו לחלוטין!!!" - כך כתב הנשיא תוך שימוש בשלושה סימני קריאה.

קריאות לחידוש המלחמה

דבריו של טראמפ מגיעים על רקע קריאות בקונגרס לחידוש הלחימה באיראן. הסנאטור הבכיר לינדזי גראהם, הנחשב לאחד ממקורביו הקרובים של הנשיא, קרא לטראמפ לבצע "תקיפה קצרה אך עוצמתית" נגד איראן.

על פי דיווחים, טראמפ כינס בשבת את בכירי ממשלו, ביניהם סגן הנשיא ג'יי-די ואנס, שר החוץ מרקו רוביו וראש ה-CIA ג'ון רטקליף, לדיון מתוח בשאלה כיצד להתקדם במערכה מול איראן. הדיון התמקד בשאלה האם להמשיך במשא ומתן או לחדש את הלחימה.

גראהם עם הנשיא טראמפ

היערכות ישראלית-אמריקנית

בתוך כך, בישראל וארצות הברית מתקיימת התכוננות אינטנסיבית לאפשרות של חידוש הלחימה עם איראן. על פי דיווחים, מתקיימות שיחות תיאום בין גורמים בכירים בצה"ל ובמוסד לבין עמיתיהם האמריקניים, במטרה לתאם את המהלכים הצבאיים והמודיעיניים.

רק לפני מספר ימים פרסם טראמפ פוסט מאיים עם תמונה של ספינות איראניות בים סוער, תוך שהוא כותב: "זה היה השקט שלפני הסערה". התמונה, שעוצבה באמצעות בינה מלאכותית, הציגה ספינות איראניות במצר הורמוז - הנקודה האסטרטגית שממנה עוברים נתיבי השיט של מכליות הנפט באזור.

ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לכנס הערב דיון ביטחוני מצומצם בעקבות ההתפתחויות. בריאיון שישודר בקרוב בתוכנית "60 דקות", הבהיר נתניהו כי למרות ההישגים המבצעיים, המערכה מול טהראן רחוקה מסיום: "עדיין יש חומר גרעיני - אורניום מועשר - שצריך להוציא מאיראן ומתקני העשרה שצריך לפרק".

משחתת במצרי הורמוז

פערים במשא ומתן

במקביל, גורם איראני חשף כי הפערים במשא ומתן עם ארצות הברית נותרו כשהיו. "איראן לא תסכים לסיום המלחמה בתנאי התחייבויות גרעיניות", מסר הגורם, תוך שהוא מוסיף כי טהראן רואה בדרישות האמריקניות "קו אדום".

איראן גם האשימה את ישראל וארצות הברית כי הן עומדות מאחורי מתקפות הכטב"מים באיחוד האמירויות, במטרה לייחס אותן לרפובליקה האיסלאמית. "האויב הישראלי-אמריקני המובס מנסה להשתחרר מהביצה שיצר בעצמו", טען גורם רשמי בטהרן.

