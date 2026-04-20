כיכר השבת
מתקפה על התקשורת

"אני מנצח בגדול": טראמפ נקב בסכום מדהים שאיראן מפסידה מידי יום

טראמפ התייחס למערכה מול איראן, מתח ביקורת חריפה על כלי תקשורת אמריקניים והציג תמונת מצב שלדבריו משקפת הצלחות צבאיות משמעותיות | לדבריו, “האויב מבולבל, חיל הים שלהם הושמד לחלוטין ומערכות ההגנה האווירית שלהם אינן פעילות" (בעולם)

הנשיא טראמפ

נשיא דונלד טראמפ פרסם פוסט נוסף ברשת Truth Social שבו התייחס למערכה מול , מתח ביקורת חריפה על כלי תקשורת אמריקניים והציג תמונת מצב שלדבריו משקפת הצלחות צבאיות משמעותיות.

בפוסט כתב כי “אני מנצח במלחמה, ובגדול, הדברים מתנהלים טוב מאוד, הצבא שלנו היה מדהים”. הוא תקף כלי תקשורת בארצות הברית, בהם הניו יורק טיימס, הוול סטריט ג׳ורנל והוושינגטון פוסט, וטען כי הם מציגים תמונה שקרית של המצב.

לדבריו, “האויב מבולבל, חיל הים שלהם הושמד לחלוטין ומערכות ההגנה האווירית שלהם אינן פעילות". הוא גם טען כי המצב כעת מהווה שינוי משטר בפועל.

טראמפ הוסיף כי המצור שמוטל על איראן במצר הורמוז גורם לה נזק כלכלי כבד מאוד, אותו העריך בכ־500 מיליון דולר ביום, וטען כי הוא יימשך עד שיושג הסכם.

הוא סיכם כי “התקשורת האמריקנית האנטי אמריקנית פועלת לטובת איראן, אבל זה לא יקרה כי אני מנהל את זה”.

הדברים מצטרפים לסדרת פוסטים חריגה שפרסם מוקדם יותר הערב. בין השאר טען כי ממשלו “מנצח במערכה מול איראן”, כי “הדמוקרטים מנסים לפגוע בעמדה החזקה שלנו”, וכי “הזמן אינו האויב שלי - אני לא בלחץ", בתגובה לדיווחים על פעילות משמעותית מצידו לסיום המלחמה.

