נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נפגש היום (רביעי) עם עילי ויעלה דוד, אחיו של החטוף אביתר דוד, שסרטון שלו גווע ברעב בעזה פורסם לאחרונה על ידי ארגון הטרור חמאס, ועם שורדי השבי אוהד ורז בן עמי.

בנוסף השתתפו בפגישה, שנערכה כיממה אחר התקיפה הישראלית בקטאר כנגד בכירי חמאס, סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס, מזכיר המדינה מרקו רוביו, מזכיר ההגנה פיט הגסת' והשגריר סטיב ויטקוף.

במהלך הפגישה שנערכה בבית הלבן בתאום מטה המשפחות להחזרת החטופים בוושינגטון, הנשיא טראמפ חזר על מחויבותו לשחרור כל החטופים והרגיע את המשפחות כי הממשל האמריקאי עובד קשה ומחוייב לשחרורם והשבתם הביתה של 48 החטופים אשר עדיין מוחזקים בשבי חמאס.

הוא הדגיש כי רואה חשיבות בכינוס כל צוות ההנהגה הבכיר ביותר כדי להיפגש עם המשפחות והשורדים, ובכך להראות את מחויבות הממשל האמריקאי להחזיר את כולם.

לדברי מטה המשפחות, הנשיא טראמפ שאל את הנוכחים בפגישה האם לחץ צבאי יעזור למצב. המשפחות השיבו כי פעולה כזו תסכן את החטופים וכי הפתרון היחיד בר-קיימא הוא הסכם לסיום המלחמה ושחרור החטופים, דבר שהנשיא הסכים עליו.

הנשיא הכיר בזוועה שבמצבם של החטופים תוך שהוא מביע הקלה למראה שורדי השבי, רז ואוהד, וחזר פעם נוספת והתחייב למאמצים בלתי פוסקים שלו ושל ממשל ארה״ב להבטיח את שחרור כל החטופים והחטופה אשר עדיין מוחזקים בעזה.

שורד השבי אוהד בן עמי, בסיום הפגישה עם נשיא ארה״ב דונאלד טראמפ בבית הלבן: ״נפגשנו היום עם הנשיא טראמפ, עם סגן הנשיא, עם מזכיר ההגנה, מזכיר המדינה ועם השליח למזרח התיכון. הנשיא טראמפ הביע בפנינו את המחויבות הבלתי מעורערת שלו להמשיך את המאמצים להשבת כל החטופים הביתה בהקדם. הלדינו לו ואנחנו מודים לו על זה שהשתחררנו ועל זה שאנחנו מאד מאד מקווים שכל החטופים, כל 48 החטופים יחזרו וישוחררו בהקדם״.

עילי דוד, אחיו של אביתר דוד בסיום הפגישה עם נשיא ארה״ב דונאלד טראמפ בבית הלבן: ״אנחנו כאן בבית הלבן. הרגע נפגשנו עם הנשיא טראמפ, סגן הנשיא, שר ההגנה, מזכיר המדינה והשליח המיוחד לשחרור החטופים סטיב וויטקוף. הנשיא הבטיח לנו שהוא פועל להשגת הסכם להצלת החטופים ולהחזרתם הביתה. אנחנו רוצים להודות לו ולומר שאנחנו נותנים בו אמון ובמאמצים שלו.״