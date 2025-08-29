טראמפ מאיים: אטיל מכסים כבדים על מי שיפגע ברשתות החברתיות

בשבוע שעבר נפגש מנכ"ל מטא, מארק צוקרברג, עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לדיון על מסי השירותים הדיגיטליים שמטילות מדינות שונות על הכנסה מרשתות חברתיות ומפלטפורמות פרסום דיגיטליות. בעקבות הפגישה, איים טראמפ בפומבי להטיל מכסים משמעותיים ומגבלות ייצוא למדינות שימשיכו להחיל חקיקה שמכוונת לדעתו לפגוע בטכנולוגיה אמריקאית, בדגש על ענקיות כמו מטה וגוגל.

טראמפ תקף במיוחד את מסי הדיגיטל של מדינות אירופיות, אותן הגדיר כ"אפליה ברורה לרעת החברות האמריקאיות", וציין כי במקביל אותן מדינות מעניקות הקלות לתאגידים סיניים גדולים בתחום הטכנולוגי. בנוגע להודו, טראמפ מימש כבר את איומו עם הכפלת המכס ל-50% על יבוא מוצרים מהודו ורמז לצעדים צפויים נוספים מול סין, צרפת, איטליה, ברזיל ומדינות נוספות.

ההערכות הן שמדינות כדוגמת גרמניה, בריטניה, איטליה וספרד גובות כבר מסי שירותים דיגיטליים בשיעורים של 2%-3% מהכנסות משתמשי הפלטפורמות המקומיים, ובחלק מהמקרים מדובר בהכנסות של מיליארדי דולרים עבור החברות האמריקאיות. מטא לבדה מעריכה הכנסות של מעל 5 מיליארד דולר מהשוק הגרמני בשנת 2024.

הממשל בוושינגטון הצליח בעבר ללחוץ על קנדה לבטל מס דיגיטל שעות לפני כניסתו לתוקף, וכעת הברית המתגבשת בין טראמפ למטא נראית כמכוונת למאבק רחב יותר נגד מגמה זו בעולם. לפי התבטאויות רשמיות של מטא, צוקרברג רואה בפגישה חלק מהמאמץ לקדם השקעות בתשתית טכנולוגית אמריקאית ובמקביל להתייצב אל מול רגולציות זרות שפוגעות בחדשנות ובשוק העבודה בארה"ב.

כך, פגישה ממוקדת מאחורי הקלעים בין שניים מהשחקנים המרכזיים בזירה הבינלאומית הופכת לאירוע בעל השלכות גלובליות, שעשוי להכתיב מחדש את כללי המשחק במסחר הדיגיטלי ולסמן פרק נוסף במאבק הרגולטורי בין ארה"ב לאירופה ולאסיה.