הנשיא טראמפ קובע: "נתניהו יעשה מה שאני אגיד לו"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר על שיחתו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו: "הוא יעשה מה שאני אגיד לו, הוא בן אדם טוב מאד".
מוקדם יותר פורסם כי טראמפ ונתניהו קיימו הלילה שיחת טלפון שהוגדרה ״ממושכת ודרמטית״, בצל המתיחות מול איראן.
במקביל, בזמן שהעולם דרוך לראות מה יחליט טראמפ באשר לתקיפה אפשרית, דיווח לבנוני שפורסם הבוקר (רביעי) ניסה לשרטט כיצד תיראה מכת הפתיחה הישראלית כאשר תחודש המלחמה באיראן.
עיתון אלאח’באר הלבנוני המזוהה עם חיזבאללה דיווח בכתבה מטעם העורך הראשי של העיתון, אבראהים אלאמין, כי ישראל נערכת לגל חיסולים נרחב בלבנון ואיראן, בנוסף לתקיפות כנגד אתרי אנרגיה ואף מבצע קרקעי באיראן.
לטענתו, ישראל תפתח בגל חיסולים נרחב נגד בכירים ואנשי מפתח - צבאיים ואזרחיים המזוהים עם חיזבאללה ועם המשטר האיראני.
השלב הבא יהיה תקיפות פתע רחבות היקף שנועדו להעביר מסר צבאי ופסיכולוגי, אותם הוא מכנה "מדיניות ראווה", בדומה לקמפיין האווירי שבוצע בלבנון לאחר הפסקת האש עם איראן, אז טענה ישראל שחיסה 300 מחבלי חיזבאללה תוך זמן קצר.
לאחר מכן ישראל תפגע בתשתיות האנרגיה באיראן, כולל מתקני נפט, תחנות כוח, קווי חשמל ושדות גז והרס תשתיות הקשורות לשירותים ציבוריים.
