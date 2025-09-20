בצעד שמעורר עניין רב, שופט פדרלי בארצות הברית דחה לאחרונה תביעת דיבה שהוגשה על ידי דונלד טראמפ נגד העיתון היוקרתי "ניו יורק טיימס". על אף הדחייה, השופט פסק כי לטראמפ עומדת הזכות להגיש תביעה מתוקנת בתוך ארבעה שבועות.

במסמך ההחלטה, השופט סטיבן מרידיי ביקר בחריפות את אופן ניסוח התביעה. הוא ציין כי התלונה, על 85 עמודיה, לא עמדה בדרישות הפדרליות, וכי "תלונה אינה אמורה להיות במה לגינויים, גידופים או מגפון ליחסי ציבור". לדבריו, מסמך משפטי צריך להיות "הצהרה קצרה, פשוטה וישירה של טענות עובדתיות" ולא הצהרה פומבית.

השופט הבהיר לצוות המשפטי של טראמפ שעליהם לקצר את כתב התביעה באופן משמעותי, כך שאורכו לא יעלה על 40 עמודים. בכך הוא קרא לטראמפ להתמקד בעובדות המשפטיות הרלוונטיות במקום בנרטיב הפוליטי.

התביעה, שדרשה פיצויים בסך של כ-15 מיליארד דולר, טענה כי "העיתון הורשה לשקר ולהשמיץ אותי בחופשיות במשך זמן רב מדי". בתגובה, עורכי הדין של ה"ניו יורק טיימס" הגדירו את התביעה כ"חסרת בסיס" ו"ניסיון לחנוק ולהרתיע דיווח עצמאי".