כיכר השבת
 ניסוח לקוי

"התביעה אינה במה לגידופים" |  שופט פדרלי דחה תביעה של טראמפ נגד "ניו יורק טיימס"

שופט פדרלי דחה לאחרונה תביעת דיבה שהגיש הנשיא טראמפ נגד ה"ניו יורק טיימס". השופט מתח ביקורת על אופי התביעה, וציין כי כתב התביעה, שכלל שני סעיפים בלבד על פני 85 עמודים, אינו עומד בסטנדרטים המשפטיים הנדרשים. השופט אפשר לטראמפ להגיש גרסה מתוקנת, אך הורה לו לקצר אותה משמעותית ולהימנע מ"הצהרות ציבוריות" במסגרת המסמך המשפטי (בעולם)

בית משפט פדרלי (צילום: shutterstock)

בצעד שמעורר עניין רב, שופט פדרלי ב דחה לאחרונה תביעת דיבה שהוגשה על ידי נגד העיתון היוקרתי "ניו יורק טיימס". על אף הדחייה, השופט פסק כי לטראמפ עומדת הזכות להגיש תביעה מתוקנת בתוך ארבעה שבועות.

במסמך ההחלטה, השופט סטיבן מרידיי ביקר בחריפות את אופן ניסוח התביעה. הוא ציין כי התלונה, על 85 עמודיה, לא עמדה בדרישות הפדרליות, וכי "תלונה אינה אמורה להיות במה לגינויים, גידופים או מגפון ליחסי ציבור". לדבריו, מסמך משפטי צריך להיות "הצהרה קצרה, פשוטה וישירה של טענות עובדתיות" ולא הצהרה פומבית.

השופט הבהיר לצוות המשפטי של טראמפ שעליהם לקצר את כתב התביעה באופן משמעותי, כך שאורכו לא יעלה על 40 עמודים. בכך הוא קרא לטראמפ להתמקד בעובדות המשפטיות הרלוונטיות במקום בנרטיב הפוליטי.

התביעה, שדרשה פיצויים בסך של כ-15 מיליארד דולר, טענה כי "העיתון הורשה לשקר ולהשמיץ אותי בחופשיות במשך זמן רב מדי". בתגובה, עורכי הדין של ה"ניו יורק טיימס" הגדירו את התביעה כ"חסרת בסיס" ו"ניסיון לחנוק ולהרתיע דיווח עצמאי".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר