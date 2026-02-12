בצעד שמעורר סערה פוליטית אדירה, רשם דונלד טראמפ ניצחון משמעותי כאשר בית הנבחרים האמריקני אישר ברוב דחוק של 213–218 את חוק ה-הגנה על אמריקה". החוק, שזכה לתמיכה גורפת של הרפובליקנים, נועד לשנות מן היסוד את האופן שבו אזרחים אמריקנים מממשים את זכות הבחירה שלהם.

בתוך השורות הצפופות של ההתנגדות הדמוקרטית, בלט קול אחד שהחליט לחצות את הקווים: חבר הקונגרס הנרי קוויאר מטקסס היה הדמוקרט היחיד שהצביע בעד החוק.

עד כה, החוק הפדרלי אמנם אסר על מי שאינם אזרחים להצביע בבחירות לאומיות, אך הוא לא חייב הצגת הוכחה דוקומנטרית לאזרחות בעת הרישום. הבוחרים נדרשו להצהיר על אזרחותם תחת עונש של עדות שקר, שיטה שמומחים טוענים כי היא יעילה ביותר שכן מקרי הונאה של לא-אזרחים הם נדירים ביותר.

עבור טראמפ, השינוי הזה הוא קריטי כדי להבטיח את טוהר הבחירות ולמנוע זיופים פוטנציאליים, במיוחד לקראת בחירות האמצע. טראמפ טוען כי החוק הנוכחי חלש מדי ואינו מונע ממהגרים חסרי אזרחות להסתנן לספרי הבוחרים. מנגד, מתנגדיו טוענים כי המהלך נועד "להטות את הבחירות" ולדכא הצבעה של מיליוני אמריקנים עניים או בני מיעוטים שאינם מחזיקים בתעודות לידה או דרכונים זמינים.

החוק החדש מציב דרישות נוקשות:

הוכחת אזרחות: חובה להציג דרכון אמריקני או תעודת לידה בעת הרישום לבחירות.

זיהוי עם תמונה: חובה להציג תעודה מזהה עם תמונה בכל סוגי ההצבעה, כולל הצבעה בדואר, תוך פסילה מפורשת של תעודות סטודנט.

שיתוף מידע: המדינות יחויבו לשתף את נתוני הבוחרים עם המשרד לביטחון המולדת כדי לאמת אזרחות.

המצב בבית הנבחרים והקרב הבא ההצבעה בבית הנבחרים הייתה מתוחה ולוותה בביקורת חריפה מצד הדמוקרטים, שכינו את החוק "דיכוי בוחרים". למרות האישור, החוק ניצב כעת בפני "קרב בעלייה" בסנאט, שם הוא צפוי להיתקל בפיליבסטר דמוקרטי שעשוי לבלום אותו.

בעוד שתומכי טראמפ חוגגים את "הצלת הדמוקרטיה", מומחי בחירות מזהירים כי יישום מיידי של החוק עלול ליצור כאוס במערכות הבחירות המקומיות ולבלבל מיליוני בוחרים רגע לפני פתיחת הקלפיות.