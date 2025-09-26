טראמפ דוחף לחקירה נגד קרן סורוס: "מערערת את הסדר הציבורי"

הממשל האמריקני בראשות הנשיא דונלד טראמפ פועל לבחון את פעילותה של קרן Open Society Foundations שהקים הפילנתרופ היהודי-הונגרי-אמריקני ג'ורג' סורוס. על פי דיווח שפורסם אתמול (חמישי) ב־ניו יורק טיימס, בבית הלבן בוחנים את האפשרות לשלול מהקרן את מעמדה כמלכ"ר, בטענה שהיא פועלת באופן פוליטי, מסיתה לאלימות ואף קשורה למימון ארגונים המזוהים עם טרור מקומי.

הקרן, המנוהלת כיום על ידי בנו של סורוס, אלכס, פועלת ברחבי העולם לקידום זכויות אדם, חופש ביטוי, שוויון למיעוטים, פליטים וקהילות מוחלשות. לאורך השנים השקיעה הקרן מיליארדי דולרים במוסדות אזרחיים ובמאבק בשחיתות שלטונית, ונחשבת לאחת המשפיעות ביותר בזירה הבינלאומית – לרבות בארצות הברית, אירופה, אפריקה, אסיה וגם בישראל.

גורמים שמרניים טוענים כי הקרן מימנה ארגונים קיצוניים, בהם Sunrise Movement ו־Stop Cop City, שחלק מפעיליהם עומדים לדין בגין טרור פנים־ארצי. בבית הלבן טוענים כי פעילות הקרן "מערערת את הסדר הציבורי" ומשפיעה על מחאות אלימות. טראמפ עצמו אמר: "סיפורים שאני קורא מדברים עליו כל הזמן, אז אני מניח שהוא המועמד הסביר".

בקרן דחו את ההאשמות והבהירו בהצהרה רשמית כי מדובר ב"מבצע פוליטי שנועד להשתיק ביקורת ולפגוע בזכות לחופש ביטוי". לדבריהם, אין כל ראיות לקשרים לטרור, והמהלך נועד להרתיע ארגוני חברה אזרחית.

בכירים לשעבר במשרד המשפטים האמריקני הביעו דאגה מהשימוש בכלים משפטיים לצרכים פוליטיים. לדבריהם, חקירה נגד קרן בסדר גודל כזה עלולה לערער את אמון הציבור במערכת המשפט. מנגד, התובעת הכללית פאם בונדי סירבה להכחיש את האפשרות לחקירה ואמרה: "הכול מונח על השולחן כרגע".

המהלך משתלב בקו שמוביל טראמפ מאז תחילת כהונתו השנייה, הכולל צעדים נוקשים נגד קבוצות שמאל רדיקליות. הנשיא אף חתם על צו המכריז על תנועת "אנטיפה" כארגון טרור מקומי, ואיים להעמיד לדין את מי שמסייע לה כלכלית.

קרן Open Society השקיעה עד כה למעלה מ־24 מיליארד דולר ברחבי העולם בקידום ערכים ליברליים ודמוקרטיים. עתה היא ניצבת בלב סערה פוליטית חדשה, שעשויה להשפיע על מעמדה בארה"ב ועל המשך פעילותה הגלובלית.