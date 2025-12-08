קטן עליו: טראמפ מפטר את אדריכל הפרויקט לאולם הנשפים האגדי 

טראמפ בבית הלבן ( צילום: מסך )

הנשיא דונלד טראמפ שכר אדריכל חדש שיוביל את פרויקט אולם הנשפים בבית הלבן, זאת על רקע מחלוקות סביב גודלו של המבנה המתוכנן. החברה החדשה שתיקח על עצמה את התכנון היא "שלום ברנס אסושיאייטס" מוושינגטון די.סי, כאשר האדריכל המקורי, ג'יימס מקרירי, יעבור לתפקיד יועץ.

חילופי ההנהגה מגיעים לאחר שבועות של חילוקי דעות קשים בין טראמפ למקרירי בנוגע להיקף הפרויקט. מקרירי הביע חשש כי התוספת העצומה תגמד את מעון הנשיא הקיים. אולם הנשפים, שגודלו המתוכנן הוא 90,000 רגל מרובע, גדול כמעט פי שניים משטחו של בית המגורים הראשי של הבית הלבן (55,000 רגל מרובע). מקרירי הזהיר את טראמפ כי הרחבה כזו מפרה עיקרון אדריכלי בסיסי, לפיו תוספת אינה אמורה להאפיל על המבנה הראשי. המחלוקת משקפת ויכוח עמוק יותר בין סגנונו המפואר של טראמפ לבין נורמות עיצוב קלאסיות.

הדמייה של אולם הנשפים העתיד להיבנות ( צילום: הבית הלבן )

היקף הפרויקט מתנפח, העלות נוסקת

היקף הפרויקט הלך ותפח מאז ההכרזה הראשונית. בעוד שהתוכניות הראשוניות דיברו על עלות של 200 מיליון דולר וקיבולת של 650 איש, עלות הפרויקט זינקה וכעת היא צפויה להגיע ל-300 מיליון דולר, עם מקום ל-999 אורחים. הבית הלבן הצהיר כי העלות כולה תמומן על ידי תורמים פרטיים.

הפרויקט עורר סערה גדולה עקב הריסת האגף המזרחי של הבית הלבן באוקטובר, פעולה שבוצעה ללא אישור מראש של ועדת התכנון הלאומית לבירה (NCPC). פעולות אלו משכו ביקורת חריפה מצד קבוצות שימור.

למרות המחלוקת, הבית הלבן מביע התלהבות מהאדריכל החדש, חברת שלום ברנס, ש"עיצב את הזהות האדריכלית של בירתנו במשך עשורים". דובר הבית הלבן, דייוויס אינגל, אמר כי החברה החדשה תסייע בביצוע "חזונו של הנשיא טראמפ לבניית התוספת הגדולה ביותר לבית הלבן מאז החדר הסגלגל".

הבית הלבן צפוי להגיש את תוכניות הבנייה הרשמיות לוועדת ה-NCPC בהמשך החודש. עם זאת, גורמים בבית הלבן טוענים כי לוועדה אין סמכות ברורה לדחות את הפרויקט לחלוטין, מה שעשוי להפוך את המלצותיה ללא מחייבות. יצוין כי לפי סקר שנערך באוקטובר, 56% מהאמריקאים מתנגדים להריסת האגף המזרחי ולתוכניות אולם הנשפים.