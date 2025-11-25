במהלך מבצע משותף של משטרת איסטנבול, יחידת הלוחמה בטרור וה־MIT, ובתיאום עם פרקליטות איסטנבול, נעצרו בעיר שלושה אנשים שנחשדו בפעילות ריגול לטובת איחוד האמירויות.

החקירה בנושא התמקדה בניסיון לחשוף פעילות של ריגול צבאי ופוליטי שבוצעה על ידי גורמים שפעלו לכאורה בשם שירותי המודיעין של איחוד האמירויות.

על פי הממצאים שהתגלו במהלך הבדיקה, אנשי מודיעין מהאמירויות השתמשו בפרופילים מזויפים ובמספר טלפון השייך לחברת GSM הפועלת בטורקיה, במטרה ליצור קשר עם בכירים הפועלים בגופים מרכזיים בתעשיית הביטחון, עם קווים טלפוניים המשמשים את משרד החוץ ועם גורמים זרים נוספים.

המטרה הייתה לאסוף מידע ביוגרפי ורגיש על בעלי תפקידים הנמצאים בעמדות בעלות חשיבות אסטרטגית.

בנוסף, ארבעה אנשים רכשו את מספר ה־GSM בתוך טורקיה, העבירו אותו לאיחוד האמירויות והיו חלק מהקשר שאפשר את פעילות הריגול. שלושה מבין אותם חשודים נעצרו במבצע שנערך בעיר, בעוד שהחשוד הרביעי, השוהה בחו״ל, נדרש בצו חיפוש שנמסר לרשויות.